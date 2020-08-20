Daha da güçlendi: 2021 Porsche Taycan tanıtıldı! İşte değişen özellikleri

Porsche birçok üretici gibi elektrikli otomobil konusunda çok ciddi adımlar atıyor. Bu adımlardan şüphesiz en dikkat çekeni ise Porsche Taycan. Türkçe bir isme sahip olan Porsche Taycan, Elon Musk'ın Tesla'sının en büyük rakibi olarak öne çıkıyor. 2020'de Porsche'un ve dolayısıyla Volkswagen Grubu'nun yüzünü güldüren Porsche Taycan şimdi ise 2021 modeliyle yüzlerdeki tebessümü arttırma uğraşında.

2021 PORSCHE TAYCAN NELER SUNUYOR?

2021 Porsche Taycan tasarımında göze çarpan herhangi bir değişiklik sunmuyor. Bunun yerine otomobilin performansına odaklanan Porsche, Taycan'da çeşitli iyileştirmeler yapmış. bu iiyileştirmelerden ilki otomobilin gücünde karşımıza çıkıyor. Porsche'un yaptığı geliştirmelerle birlikte Porsche Taycan'ın en yüksek modeli olan Taycan Turbo S, 0-200 km/s hızlanmasını 9.6 saniyede tamamlıyor. Bu süre daha önce 9.8 saniyeydi. Yani 0.2'lik bir iyileştirme söz konusu.

SMARTLİFT ARTIK STANDART

2021 model Porsche Taycan'da bazı özellikler ise standart hale getirildi. Bunlardan biri Smartlift fonksiyonu. Bu fonksiyon sayesinde elektrikli otomobil, gerektiği zaman yerden yüksekliğini artırarak sürücünün en zor kasislerden bile rahatça geçmesine, otoyollarda ise verimli bir sürüş sağlamasına yardımcı oluyor. Bu özellik, adaptif havalı süspansiyon ile alınan 2021 model Posche Taycan otomobillerin hepsinde standart olarak gelecek.