HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Daha da güçlendi: 2021 Porsche Taycan tanıtıldı! İşte değişen özellikleri

Daha da güçlendi: 2021 Porsche Taycan tanıtıldı! İşte değişen özellikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.08.2020 16:39 | Son Güncelleme

Porsche Taycan, elektriğin gücüyle 2021'e güncellendi. Porsche'un Tesla rakibi elektrikli otomobili Porsche Taycan yapılan değişiklikler ile birlikte performansını da büyük ölçüde arttırdı. İşte 2021 Porsche Taycan'ın özellikleri...

Daha da güçlendi: 2021 Porsche Taycan tanıtıldı! İşte değişen özellikleri

Porsche birçok üretici gibi elektrikli otomobil konusunda çok ciddi adımlar atıyor. Bu adımlardan şüphesiz en dikkat çekeni ise Porsche Taycan. Türkçe bir isme sahip olan Porsche Taycan, Elon Musk'ın Tesla'sının en büyük rakibi olarak öne çıkıyor. 2020'de Porsche'un ve dolayısıyla Volkswagen Grubu'nun yüzünü güldüren Porsche Taycan şimdi ise 2021 modeliyle yüzlerdeki tebessümü arttırma uğraşında.

2021 PORSCHE TAYCAN NELER SUNUYOR?

2021 Porsche Taycan tasarımında göze çarpan herhangi bir değişiklik sunmuyor. Bunun yerine otomobilin performansına odaklanan Porsche, Taycan'da çeşitli iyileştirmeler yapmış. bu iiyileştirmelerden ilki otomobilin gücünde karşımıza çıkıyor. Porsche'un yaptığı geliştirmelerle birlikte Porsche Taycan'ın en yüksek modeli olan Taycan Turbo S, 0-200 km/s hızlanmasını 9.6 saniyede tamamlıyor. Bu süre daha önce 9.8 saniyeydi. Yani 0.2'lik bir iyileştirme söz konusu.

Porsche Taycan

SMARTLİFT ARTIK STANDART

2021 model Porsche Taycan'da bazı özellikler ise standart hale getirildi. Bunlardan biri Smartlift fonksiyonu. Bu fonksiyon sayesinde elektrikli otomobil, gerektiği zaman yerden yüksekliğini artırarak sürücünün en zor kasislerden bile rahatça geçmesine, otoyollarda ise verimli bir sürüş sağlamasına yardımcı oluyor. Bu özellik, adaptif havalı süspansiyon ile alınan 2021 model Posche Taycan otomobillerin hepsinde standart olarak gelecek.

2021 Porsche Taycan

Porsche Taycan'ın iç mekanı da değişimden nasibini aldı. Taycan'ın iç mekandaki opsiyonlarının arasına kafa üstü ekran seçeneği eklendi. Bu seçenek ile birlikte otomobile dair bilgiler sürücüye daha kolay bir şekilde yansıtılıyor. Taycan'ın yeni ekran opsiyonunun oldukça kullanışlı olduğunu söylemek gerek.

2021 PORSCHE TAYCAN NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

22 kW'lık dahili AC şarj ünitesi ile şarj olma süresini yarı yarıya düşüren Porsche Taycan, yapılan ufak değişimlerle batarya sağlığı noktasında da ufak değişimlere imza atıyor. Ek 7 farklı renk seçeneği gelen 2021 Porsche Taycan, Eylül ayında itibaren Avrupa'da satışa çıkacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bunu yapacağını hiç düşünmezdim' 'Bunu yapacağını hiç düşünmezdim'
Dünyanın en büyük altıncı üreticisi Türkiye'ye geliyor!Dünyanın en büyük altıncı üreticisi Türkiye'ye geliyor!
Sınav başvurularında HES kodu istenecek! HES kodu nasıl alınır?Sınav başvurularında HES kodu istenecek! HES kodu nasıl alınır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Maskesiz kadının gözaltı görüntüsü tartışma yarattı
Maskesiz kadının gözaltı görüntüsü tartışma yarattı
Madonna'nın kızı kıllarıyla gündemde... Hiç kesmiyor
Madonna'nın kızı kıllarıyla gündemde... Hiç kesmiyor
Kalça pozu itirafı! 'Ben atmadım...'
Kalça pozu itirafı! 'Ben atmadım...'
Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini açıkladı
Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini açıkladı
İletişim Başkanı Altun'dan 'müjde' açıklaması
İletişim Başkanı Altun'dan 'müjde' açıklaması
İlginizi Çekebilir
Uzaydan internet ne kadar hızlı?
Uzaydan internet ne kadar hızlı?
Uygun fiyatlı oyun bilgisayarı! Xiaomi Redmi G
Uygun fiyatlı oyun bilgisayarı! Xiaomi Redmi G
Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı
Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı
Bu Xiaomi modelleri artık güncellenmeyecek!
Bu Xiaomi modelleri artık güncellenmeyecek!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Huawei P Smart S Türkiye'de satışa çıktı! İşte Huawei P Smart S'in fiyatı
Kamerasıyla dikkat çekiyordu, sonunda satışa çıktı!
Xiaomi ve Oppo'dan sonra Vivo da Türkiye'ye geliyor!
Dünyanın en büyük altıncı üreticisi Türkiye'ye geliyor!
Dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu ZTE Axon 20 5G'nin tanıtım videosu yayınlandı!
Dört gözle beklenen telefondan eğlenceli paylaşım!
Motorola Moto G9 Plus: Uygun fiyat modasına katıldı
Motorola Moto G9 Plus: Uygun fiyat modasına katıldı
Microsoft’un uygun fiyatlı konsolu Xbox Series S ortaya çıktı!
PS5'in uygun fiyatlı rakibi tekrar ortaya çıktı!
Xiaomi Redmi 9 Türkiye’de uygun fiyatıyla satışta! İşte Redmi 9'un fiyatı
Uygun fiyatlı telefon sonunda Türkiye'ye geldi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.