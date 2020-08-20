Daha da güçlendi: 2021 Porsche Taycan tanıtıldı! İşte değişen özellikleri

Porsche birçok üretici gibi elektrikli otomobil konusunda çok ciddi adımlar atıyor. Bu adımlardan şüphesiz en dikkat çekeni ise Porsche Taycan. Türkçe bir isme sahip olan Porsche Taycan, Elon Musk'ın Tesla'sının en büyük rakibi olarak öne çıkıyor. 2020'de Porsche'un ve dolayısıyla Volkswagen Grubu'nun yüzünü güldüren Porsche Taycan şimdi ise 2021 modeliyle yüzlerdeki tebessümü arttırma uğraşında.
2021 Porsche Taycan tasarımında göze çarpan herhangi bir değişiklik sunmuyor. Bunun yerine otomobilin performansına odaklanan Porsche, Taycan'da çeşitli iyileştirmeler yapmış. bu iiyileştirmelerden ilki otomobilin gücünde karşımıza çıkıyor. Porsche'un yaptığı geliştirmelerle birlikte Porsche Taycan'ın en yüksek modeli olan Taycan Turbo S, 0-200 km/s hızlanmasını 9.6 saniyede tamamlıyor. Bu süre daha önce 9.8 saniyeydi. Yani 0.2'lik bir iyileştirme söz konusu.
2021 model Porsche Taycan'da bazı özellikler ise standart hale getirildi. Bunlardan biri Smartlift fonksiyonu. Bu fonksiyon sayesinde elektrikli otomobil, gerektiği zaman yerden yüksekliğini artırarak sürücünün en zor kasislerden bile rahatça geçmesine, otoyollarda ise verimli bir sürüş sağlamasına yardımcı oluyor. Bu özellik, adaptif havalı süspansiyon ile alınan 2021 model Posche Taycan otomobillerin hepsinde standart olarak gelecek.
Porsche Taycan'ın iç mekanı da değişimden nasibini aldı. Taycan'ın iç mekandaki opsiyonlarının arasına kafa üstü ekran seçeneği eklendi. Bu seçenek ile birlikte otomobile dair bilgiler sürücüye daha kolay bir şekilde yansıtılıyor. Taycan'ın yeni ekran opsiyonunun oldukça kullanışlı olduğunu söylemek gerek.
22 kW'lık dahili AC şarj ünitesi ile şarj olma süresini yarı yarıya düşüren Porsche Taycan, yapılan ufak değişimlerle batarya sağlığı noktasında da ufak değişimlere imza atıyor. Ek 7 farklı renk seçeneği gelen 2021 Porsche Taycan, Eylül ayında itibaren Avrupa'da satışa çıkacak.
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