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"Daha da güçlü olacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 16:26 | Son Güncelleme

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa: - "Varlığımızı tehdit edecek olan, Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozacak olan herkese karşı mücadeleye devam ediyoruz" - "Bu şekilde nizami ordu kriterlerine sahip olduğumuzda tek bir komite tarafından yönetilmesiyle daha da güçlü olacağız"

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Milli Ordu'nun Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığına bağlanmasına ilişkin, askeri gücün tek bir komite tarafından yönetilmesiyle daha güçlü olacaklarını belirtti.

Abdurrahman Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önceden de rejimin baskılarına karşı Özgür Suriye Ordusu'nun mücadele ettiğini söyledi.

Suriye'de kendilerine yönelik tehditlerin arttığını, terör örgütlerinin çoğaldığını aktaran Abdurrahman Mustafa, "Tehditler arttı, terör örgütleri ortaya çıktı. Güçlerimizi birleştirerek tehditler büyüdükçe direniş ve gücümüzü arttırmamız lazım. Bugün de silahlı gruplar yani ÖSO'yu tek çatı altında birleştirdik. Bu güçler, Geçici Hükümet Savunma Bakanlığına bağlı olarak çalışmalarına ve mücadelesine devam edeceklerdir, bu çok önemlidir." dedi.

- "Daha güçlü olacağız"

Abdurrahman Mustafa, Milli Ordu'nun Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden tüm unsurlara karşı mücadelesini sürdüreceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı hareketleri bölgelerinde de aynı mücadeleyi verdik. Varlığımızı tehdit edecek olan, Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozacak olan herkese karşı mücadeleye devam ediyoruz. Bu şekilde nizami ordu kriterlerine sahip olduğumuzda tek bir komite tarafından yönetilmesiyle daha da güçlü olacağız."

Suriye'nin toprak bütünlüğü için sonuna kadar mücadele edeceklerinin altını çizen Abdurrahman Mustafa, "Biliyorsunuz bugün düşmanlar büyüktür, rejimle Rusya İdlib'de, Hama'nın kuzey kırsalında çok yerler aldılar. Biz bu yerleri rejimden almak için mücadele edeceğiz. Burası Suriye toprağıdır, biz rejime karşı ilk günden beri mücadele veriyoruz. Kurtarılmış bölgeleri de savunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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Abdurrahman Mustafa milli ordu Suriye suriye geçici hükümeti başkanı

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