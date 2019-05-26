HABER

"Daha diri olabilmek için milli kültüre ve tarihe sahip çıkacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 22:16 | Son Güncelleme

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş: "Geleceğimize güvenle bakabilmek için, dağılıp parçalanmamak için, bizi bölmek, bölüştürmek isteyenlerin karşısında çok daha diri olabilmek için milli kültürümüze, tarihimize sahip çıkacağız"

İZMİR (AA) - Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, geleceğe güvenle bakabilmek, bölmek, parçalamak isteyenlerin karşısında çok daha diri olabilmek için milli kültüre ve tarihe sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

İzmir Ülkü Ocakları tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda, Ege Üniversitesinde 4 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun isminin verildiği iftar programı düzenlendi.

Meydanda kurulan masalarda oturarak ezanı bekleyenler, akşam ezanının ardından oruçlarını açarak şehitler için dua etti.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş, burada yaptığı konuşmada, iftar sofrasında bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Rahmet kapılarının açıldığı mübarek ayda Türk-İslam dünyasının hasret kaldığı huzur ve esenliğe kavuşmasını temenni eden Ateş, "Milleti diri ve iri tutan, bir tutan, ideallerine ve değerlerine sımsıkı sarılmasını sağlayan milli şuurdur. Milli şuur, istiklalimizin ve istikbalimizin emniyet kilididir. Milli şuurun kazanılması ise ancak milli hafızayla olur. Milli hafıza, bir milletin tarih boyunca tecrübe ettiklerinin kuşaktan kuşağa yazılı ya da sözlü olarak aktarılması suretiyle oluşan ortak hafızadır. Milletleri millet yapan ana unsur, milli ruhu ve heyecanı zinde tutan, geleceğe ümitle bakmasını sağlayan kuvvet budur." diye konuştu.

Sinan Ateş, istikbali sağlam temeller üzerine inşa etmenin yolunun tarihi doğru okumaktan ve medeniyet değerlerini iyi anlamaktan geçtiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Geleceğimize güvenle bakabilmek için, dağılıp parçalanmamak için, bizi bölmek, bölüştürmek isteyenlerin karşısında çok daha diri olabilmek için milli kültürümüze, tarihimize sahip çıkacağız. Tarihi bilmek geçmişe takılıp kalmak değil geçmişle bağlarımızı korumak içindir."

İftar programına, MHP İzmir milletvekilleri Tamer Osmanağaoğlu, Hasan Kalyoncu, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu ve ülkücüler katıldı.

İki çocuk babasından şok sözler: 160 TL'lik borç için bana tecavüz ettilerİki çocuk babasından şok sözler: 160 TL'lik borç için bana tecavüz ettiler
Kağıthane'de iftar saatinde kafe önündekilere silahlı saldırı: 4 yaralıKağıthane'de iftar saatinde kafe önündekilere silahlı saldırı: 4 yaralı
Kayserispor maçında sürpriz evlenme teklifiKayserispor maçında sürpriz evlenme teklifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fırat çakıroğlu iftar izmir sinan ateş Ülkü Ocakları Ülkü Ocakları Genel Başkanı

En Çok Okunan Haberler

Bursaspor ve Erzurumspor küme düştü

Bursaspor ve Erzurumspor küme düştü

Erdoğan müjdeyi verdi: Yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız

Erdoğan müjdeyi verdi: Yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Binali Yıldırım 'İstanbul hoşgörü demek' diyerek İmamoğlu mesajı paylaştı

Binali Yıldırım 'İstanbul hoşgörü demek' diyerek İmamoğlu mesajı paylaştı

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Hastane bahçesinde iğrenç olay! Elini eşofmanın içine sokup...

Hastane bahçesinde iğrenç olay! Elini eşofmanın içine sokup...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolcu otobüsü traktörle çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Korkunç olay! Polis, kadın meslektaşını öldürdü

Korkunç olay! Polis, kadın meslektaşını öldürdü

Karadeniz'de PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi

Karadeniz'de PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi

İzmir'de kanlı infaz! Dayısına kurşun yağdırdı

Kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

'Fatura yatırmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı, 5 gündür kayıp

'Fatura yatırmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı, 5 gündür kayıp

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.