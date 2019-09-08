‘Daha Fazla Amerikalı Hayatını Kaybedecek’

Taleban, Amerika Başkan Donald Trump’ın örgütle yürütülen barış müzakerelerini iptal etmesinin daha fazla Amerikalı’nın hayatını kaybetmesine neden olacağını belirtti. Taleban, Trump’ın örgüt liderleriyle başkanlık konutu Camp David’de gizli yapacağı görüşmeyle, örgütle yürütülen barış müzakerelerini iptal etmesinin ardından bir açıklama yayınladı. Taleban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Trump’ın diyaloğu kesme kararını eleştirdi ve Amerikan güçlerinin de Afganistan’da saldırılar düzenlediğini kaydetti. Mücahid, “Bu daha fazla Amerikan kayıplarıyla sonuçlanacak. İnandırıcılığı etkilenecek, barış karşıtı duruşu dünyada görülecek, hayatlar yitirilecek” dedi. Pompeo: “Afgan barış şimdilik öldü” Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Afgan barış görüşmelerinin durdurulduğunu ve Washington’un Taleban’ın önemli taahhüdlerini uygulayabileceğine emin oluncaya kadar bölgeden asker çekmeyeceğini kaydetti. Çeşitli Amerikan televizyon kanallarına açıklamalarda bulunan Pompeo, Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad’ın geri çağrıldığını kaydetti ve Afgan görüşmelerinin şimdilik öldüğünü kaydetti.

Pompeo, Taleban’ın ciddi barış için gerekli adımları atana kadar Amerika’nın Afganistan güçlerini desteklemeye devam edeceğini de belirtti. Başkan Donald Trump aday olduğu dönemden bu yana Amerikan askerlerini Afganistan’da çekmek istiyor. Geçen hafta Halilzad, Taleban’la prensip anlaşmasına varıldığı, 5400 Amerikan askerinin 20 hafta içinde Afganistan’dan çekileceğini, karşılığında Taleban’ın da Amerika’ya ya da müttefiklerine saldırı için Afganistan’ın üs olmasına izin vermeyeceğini kaydetmişti. Halilzad, bunun taslak metin olduğunu son kararı Trump’ın vereceğini de vurgulamıştı. Amerika’nın şu anda Afganistan’da 14 bin askeri bulunuyor. Camp David sürprizi Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya Başkan Donald Trump’ın Taleban liderleriyle Camp David’de planladığı görüşmede soruldu. Pompeo, Trump’ın anlaşmayı sonuca vardırmak amacıyla müzakerelere doğrudan katılmak istediğini kaydetti. Pompeo, Trump’ın ‘Eşref Gani’yle görüşmek istiyorum. Taleban müzakerecileriyle görüşmek istiyorum. Gözlerine bakmak istiyorum. Sonuca ulaşıp ulaşamayacağımızı görmek istiyorum’ dediğini aktardı.