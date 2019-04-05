"Daha fazla bağıran değil, haklı olan elbette kazanacaktır"

SİVAS (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itirazlara ilişkin, "Bu süreç sonunda daha fazla bağıran, daha fazla farklı yollara tevessül eden değil, haklı olan elbette kazanacaktır. Bunun tescilini de YSK yapacaktır. YSK, Türkiye'de bu konuda son otoritedir." dedi. Çeşitli programlar için Sivas'a gelen Gül, AK Parti İl Başkanlığını ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleriyle ilgili değerlendirmesi sorulan Gül, seçimlerde milletin sandığa gittiğini ve iradesini ortaya koyduğunu söyledi. Gül, AK Parti'nin, millet iradesini merkeze almış, millet iradesiyle yolculuk yapan ve milletin iradesinden başka hiçbir güç tanımayan bir siyasi hareket olduğunu ifade etti. Seçimlerin hayırlı olmasın dileyen Gül, sonuçlar kesinleştikten sonra göreve başlayacak tüm belediye başkanlarına, meclis üyelerine ve muhtarlara başarı diledi. "Türkiye çok güçlü seçim tecrübesi olan bir ülkedir. Demokrasisi güçlü bir ülkedir ve seçim tecrübesiyle birlikte büyük bir olgunlukta seçimleri gerçekleştirmiştir." ifadelerini kullanan Gül, şöyle konuştu:

"Şu anda her seçimden sonra olduğu gibi seçim sonrasında baki olan itirazlar gerçekleştirilmektedir. Elbette seçimlere yönelik itirazlar tüm partilerce yapılmaktadır. Bu, anayasal ve yasal bir haktır. Siyasi partiler itirazlarını ilçe seçim kurullarına, il seçim kurullarına ve nihai olarak Yüksek Seçim Kuruluna yapabilmektedir. Türkiye'de bu itiraz yolları açıktır. Kim bir usulsüzlük, kim bu konuda eksik, hatalı işlem olduğunu tespit ederse bunu itiraz yoluyla ileri sürebilmekte ve bunlar değerlendirilerek tespit edilmekte ve sonuca bağlanmaktadır. Tüm ilgililerin, siyasi partilerin bu sürece saygılı olması gerekmektedir. Türkiye, seçim mevzuatını Anayasaya göre Yüksek Seçim Kurulu denetiminde gerçekleştirmektedir. YSK da nihai kararı verecektir. Herkesin nihai kararı verinceye kadar itirazlarını yapma, hukuki haklarını kullanma elbette yetkisi vardır. Tüm siyasi partiler de bunu yapmaktadır. İtirazlar neticesinde şu parti ya da bu parti değil, vatandaşın iradesi ne yöndeyse o tecelli etmektedir. Burada bizim de duruşumuz vatandaşın hangi iradesi ne şekilde tecelli ettiyse ortaya çıkmasıdır. Burada bir parti lehine değil, milletimizin tercihi lehinedir. Bir usulsüzlük, haksızlık varsa onun tespit edilmesini hepimiz istemekteyiz."