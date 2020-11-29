Daha Fazla Cumhuriyetçi İsimden Geçis Sürecine Destek

Arkansas Valisi bu açıklamasını Fox News Sunday’e yaptı.

Hutchinson, önemli olanın geçis süreci olduğunu, Başkan Trump’ın söylediklerinin çok önemli olmadığını belirtti. Hutchinson, Trump’ın yenilgiyi kabul etmemesindeki yasal nedeni de anladığını söyledi.

Arkansas’ın Cumhuriyetçi valisi Asa Hutchinson ise Biden’ı seçilmiş başkan olarak niteleyen az sayıdaki Cumhuriyetçiler’den.

Blunt, bu açıklamasını CNN televizyonuna yaptı.

“Biden yönetimiyle çalışıyoruz, muhtemel yönetim hem geçis hem de yemin, ileriye doğru hareket ediyor gibiyiz” diyen Blunt, bununla birlikte Trump’ın 3 Kasım’daki seçimi kaybettiğine dair bir cümle dile getirmedi.

Son olarak Cumhuriyetçi Parti Senatörü Roy Blunt Biden’ın 20 Ocak’ta başkan olarak yemin edeceğini umduğunu söyledi.

Trump’ın ekibi Biden’ın seçimi kazanmasında etkili olan Michigan, Arizona, Nevada, Georgia, Pennsylvania gibi eyaletlerde seçimle ilgili davaları kaybetti.

Biden ayrıca ülke genelinde Trump’tan 6 milyondan fazla da oy kazandı.

“Çok hızlı hareket etmeliyiz” diyen Trump bununla birlikte seçeneklerinin ne zaman tükeneceğine dair net bir tarih vermedi.

Trump ekibinin bu iddiası mahkemeler tarafından reddedilmiş durumda.

Pennsylvania’da son olarak Cuma günü federal mahkeme Biden’ın eyalette kazanan olarak açıklanmasının durdurulması girişimini engelledi.

Trump ekibinin isteği üzerine Wiscoonsin eyaletinde iki bölgede yapılan yeniden sayımda da Biden’ın eyaleti 20 binden fazla oyla kazandığı bir kez daha teyit edildi.

Dane Bölgesi de Milwaukee Bölgesi’nin ardından yeniden sayımı bitirdi ve sayımın ardından Biden’la Trump arasındaki fark biraz daha açıldı.

