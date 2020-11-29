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Daha Fazla Cumhuriyetçi İsimden Geçis Sürecine Destek

29.11.2020 21:04 | Son Güncelleme:
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Daha Fazla Cumhuriyetçi İsimden Geçis Sürecine Destek

Cumhuriyetçi Parti’den üst düzey isimler Joe Biden’ın başkanlığına geçişin engellenemeyeceği mesajı verirken Başkan Donald Trump Anayasa Mahkemesi’nin, ekibinin mahkemelerde dile getirdiği yasal itirazları dinleyip dinlemeyeceğini sorguluyor

Cumhuriyetçi Parti’den üst düzey isimler Joe Biden’ın başkanlığına geçişin engellenemeyeceği mesajı verirken Başkan Donald Trump Anayasa Mahkemesi’nin, ekibinin mahkemelerde dile getirdiği yasal itirazları dinleyip dinlemeyeceğini sorguluyor.

Son olarak Cumhuriyetçi Parti Senatörü Roy Blunt Biden’ın 20 Ocak’ta başkan olarak yemin edeceğini umduğunu söyledi.

“Biden yönetimiyle çalışıyoruz, muhtemel yönetim hem geçis hem de yemin, ileriye doğru hareket ediyor gibiyiz” diyen Blunt, bununla birlikte Trump’ın 3 Kasım’daki seçimi kaybettiğine dair bir cümle dile getirmedi.

Blunt, bu açıklamasını CNN televizyonuna yaptı.

Arkansas’ın Cumhuriyetçi valisi Asa Hutchinson ise Biden’ı seçilmiş başkan olarak niteleyen az sayıdaki Cumhuriyetçiler’den.

Hutchinson, önemli olanın geçis süreci olduğunu, Başkan Trump’ın söylediklerinin çok önemli olmadığını belirtti. Hutchinson, Trump’ın yenilgiyi kabul etmemesindeki yasal nedeni de anladığını söyledi.

Arkansas Valisi bu açıklamasını Fox News Sunday’e yaptı.

Trump ise Fox News kanalının “Sunday Morning Futures” programında kanıt sunmadan seçime hile karıştığı yönündeki iddiasını yineledi.

Trump ekibinin bu iddiası mahkemeler tarafından reddedilmiş durumda.

Trump, Anayasa Mahkemesi’nin ekibinin mahkemelerdeki davalarının herhangi birini gündemine alıp almayacağını sorguladı.

“Çok hızlı hareket etmeliyiz” diyen Trump bununla birlikte seçeneklerinin ne zaman tükeneceğine dair net bir tarih vermedi.

Seçim sonuçlarıyla ilgili mücadelesine devam edeceğini söyleyen Amerika Başkanı, “Aklım 6 ayda değişmeyecek” ifadesini kullandı.

Trump geçen hafta yenilgiyi kabul etmeye çok yaklaşmış, Biden’ın 14 Aralık’ta delege oylarını kazanması halinde Beyaz Saray’dan ayrılacağını belirtmişti.

Biden 538 delegenin 306’sını kazanırken Trump 232’de kaldı. Başkan seçilebilmek için 270 delegenin oyuna ulaşmak gerekiyor.

Biden ayrıca ülke genelinde Trump’tan 6 milyondan fazla da oy kazandı.

Trump’ın ekibi Biden’ın seçimi kazanmasında etkili olan Michigan, Arizona, Nevada, Georgia, Pennsylvania gibi eyaletlerde seçimle ilgili davaları kaybetti.

Pennsylvania’da son olarak Cuma günü federal mahkeme Biden’ın eyalette kazanan olarak açıklanmasının durdurulması girişimini engelledi.

Trump ekibinin isteği üzerine Wiscoonsin eyaletinde iki bölgede yapılan yeniden sayımda da Biden’ın eyaleti 20 binden fazla oyla kazandığı bir kez daha teyit edildi.

Dane Bölgesi de Milwaukee Bölgesi’nin ardından yeniden sayımı bitirdi ve sayımın ardından Biden’la Trump arasındaki fark biraz daha açıldı.

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