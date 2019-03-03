"Daha fazla güvenlik için Huawei tercih edilmeli"

İSTANBUL (AA) - Huawei’nin Dönüşümlü Üst Yöneticisi (CEO) Guo Ping, daha fazla güvenlik için Huawei'nin tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Guo Ping, Mobil Dünya Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Huawei’nin dünyada büyük ölçekte 5G çalışmaları yapan ilk şirket olduğunu aktararak, Huawei'nin dünyadaki en güçlü ve akıllı 5G ağlarını nasıl geliştirdiğini anlattı.

Ping, 5G ağlarının güvenliği konusunda hiçbir tereddütleri olmadığını belirterek, endüstrinin tüm bileşenlerini, hükümetlerle birlikte çalışarak ortak bir siber güvenlik standardı oluşturmaya davet etti.

Huawei’nin 5G’de dünya lideri olarak konumlandığını vurgulayan Ping, güvenliğin, şirketin inovasyona olan bağlılığının temelini oluşturduğunu aktardı.

Ping, daha fazla güvenlik için Huawei'nin tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Huawei'nin 5G ağlarının büyük ölçekli dağıtımını yapan ilk şirket olduğunu kaydeden Ping, "Mühendislik bilimine ne kadar çok yatırım yaparsak o kadar fazla değer yaratabiliriz. Huawei olarak dünyanın herhangi bir yerindeki taşıyıcılara güçlü ve akıllı 5G ağlarını herkesten daha hızlı götürebiliyoruz. Huawei, 5G’de dünya lideridir. Siber güvenlik olmadan inovasyonun hiçbir anlamı olmadığını da çok iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.