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Daha fazla kadın inşaat mühendisi için 'Beyaz Baretli Kadınlar' hareketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 10:26 | Son Güncelleme

İZMİR'de, inşaat mühendisi kadınlar, şantiyelerde erkek egemen yapıyı kırmak ve buralarda hemcinslerinin de olması için 'Beyaz Baretli Kadınlar' hareketi başlattı.

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, inşaat mühendisi kadınlar, şantiyelerde erkek egemen yapıyı kırmak ve buralarda hemcinslerinin de olması için 'Beyaz Baretli Kadınlar' hareketi başlattı. İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İzmir Şubesi üyeleri, inşaat mühendisliği bölümünde lisans öğrenimine devam eden kız öğrencilere bursun yanı sıra usta- çırak ilişkisiyle mentorluk yapacak.

İMO İzmir Şubesi'nden 6 kadın, inşaat mühendisliği bölümünde lisans öğrenimine devam eden kız öğrencilere destek amacıyla eylül ayında 'Beyaz Baretli Kadınlar' projesini başlattı. Üniversitelerin 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıflarındaki 23 öğrenciye ulaşılan projeyle karşılıksız öğrenim bursu sağlanıyor. Proje kapsamında, 23 deneyimli inşaat mühendisi kadın, usta- çırak ilişkisi içinde seçilen öğrencilere 1 yıl boyunca mentorluk yapacak. Üniversitede öğretilmeyen ve mezun olunduğunda bilinmesi gereken 'endüstri 4.0' kapsamındaki programlarla ilgili eğitimlerin yanı sıra öğrencilere iletişim becerisi, takım çalışması ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili bilgiler verilecek. Projeye Üniversiteli Kadınlar Derneği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi ve Balçova Belediyesi tarafından da destek verildi.

'ODADAKİ 9 BİN ÜYENİN 1000'İ KADIN'

'Beyaz Baretli Kadınlar' Proje Yöneticisi Eylem Eylem Ulutaş Ayatar, çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Bizim mesleğimiz olan inşaat mühendisliği 'erkek mesleği' olarak biliniyor. 'Erkek mesleği' algısı nedeni ile kadınlar, inşaat mühendisliği bölümünü tercih etmiyor. Bu nedenle inşaat mühendisliği mesleğinde kadın sayısı erkeklerden çok daha az. Bu da cinsiyet ayrımcılığına yol açıyor. Kadın meslektaşlarımızın kendilerine güvenmeleri ve güçlenmeleri adına böyle bir projeyi başlattık. İMO'da 9 bin civarında üyemiz var, bunun sadece 1000'i kadın üye" dedi.

'BİZİ RAKİP GÖRMÜYORLARDI'

İnşaat mühendisi Hazal Canpolat ise "Mesleği seçeceğimiz zaman neden hemşirelik, öğretmenlik gibi kadına yakışacağı belirtilen bir meslek seçmediğimiz sorgulanıyordu. Üniversitedeki erkek arkadaşlarımız, bizi rakip olarak görmeyebiliyorlardı. Çalışmaya başladığımızda saha değil de ofis gibi 'daha korunaklı alan' denilen yerler bize uygun görülüyordu. Biz bunu zamanla aştık; fakat bu bir mücadele, bir anda olacak bir şey değil. Herhalde ömrümüz boyunca bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'DİĞER DALLARDA DA UYGULAYACAĞIZ'

İMO Yönetim Kurulu üyesi olan, 23 yıllık inşaat mühendisi Nurgül Atabay da "11 yıl şantiyede çalıştım, son yıllarda proje ofisinde çalışıyorum. Şantiyede inşaat mühendisi kadınlar olarak çok zorlanıyoruz. Bu nedenle bu proje ile ilgili konuşmaya başladığımızda ben çok heyecanlanmıştım. Yaşadığım sorunlar aklıma geldi ve bu konuda öğrencilerin bilinçli olması için çaba sarf etmemiz gerektiğini düşündüm. Yönetim olarak bu konuya destek olduk. Deneyimli kadın arkadaşlarımızı bulduk. Kadın öğrencilere bu mesleği bilgi ve becerileri doğrultusunda seviyorlarsa tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Eğer matematiği ve analitik düşünmeyi seviyorlarsa mühendisliği tercih etmeliler. Kadın mesleği, erkek mesleği gibi düşüncelere kapılmasınlar, kendi yetenekleri doğrultusunda rahatça seçim yapsınlar. Bu proje bizim ilk deneyimimiz, pilot olarak uyguluyoruz. Eğer devam edebilirsek bunu TMMOB'un diğer meslek odalarına yaymayı düşünüyoruz" diye anlattı.

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