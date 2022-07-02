Daha fazla para kazanma hayali kabusa dönüştü! Sosyal medyadan tanışıp Antalya'ya geldi, sonra....

Samsun'da yaşayan bir kişinin daha fazla para kazanma hayali kabusa dönüştü. Sosyal medyadan tanıştığı kişilerin hayvanları daha fazla paraya satabileceğini söylemesi üzerine Antalya'ya gelen kişi, hayvanlarından oldu. Hayvanlarının kendisinden habersiz satılan satıldığını öğrenen kişi soluğu karakolda aldı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken satılan hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

HAYVANLARINI ALARAK SAMSUN'DAN ANTALYA'TA GİTTİ

Olay, Manavgat ilçesine bağlı Çardak Mahallesi'nde meydana geldi. Samsun’da yaşayan küçükbaş hayvan yetiştiricisi Y.D. (50), sosyal medya üzerinden M.K. (24) ile tanıştı. M.K., 131 küçükbaş hayvanı olan yetiştirici Y.D.’ye bu hayvanları daha fazla paraya satabileceğini söyleyerek Manavgat Çardak Mahallesi’ndeki ikametine davet etti. Bunun üzerine Y.D., hayvanlarını da alarak şahsın ikametine geldi. 30 Haziran’da Y.D., 26 hayvanını M.K. ve onun kardeşi M.K. (26) ile birlikte Serik’te bulunan hayvan pazarına götürdü. Bu sırada Y.D.’nin diğer hayvanları, M.K.’nın ikametinde kaldı.

HERHANGİ BİR PARA VERİLMEDİ

M.K., pazar yerinden ayrılarak köyde bıraktıkları 51 hayvanı Y.D.’den habersiz şekilde sattı. Bu satış karşılığında M.K.’nın kendisine herhangi bir para vermediğini beyan eden Y.D., jandarma karakoluna gelerek şahıstan şikâyetçi oldu.

HAYVANLAR BULUNUP SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Tasagil Jandarma Karakol Komutanlığı ve Manavgat Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile birlikte konuyla ilgili araştırma yaptı. Yapılan araştırma ve kamera incelemeleri sonucunda M.K. ve M.K.’nın 51 adet küçükbaş hayvanı R.U.’ya (37) sattıkları, R.U.’nun ise bu hayvanları aynı gün Ö.B. (31) isimli şahsa sattığı tespit edildi. Bahse konu hayvanlar Antalya il merkezinde Manavgat JASAT ve Asayiş Şube JASAT ekiplerince bulundu ve sahibine teslim edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Şüpheliler M.K. ve M.K., 2 Temmuz’da Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

