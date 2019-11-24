‘Daha Fazla Tanık Dinlenebilir’

Başkan Donald Trump’a yönelik azil soruşturmasını yürüten isim olan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff daha fazla tanığın dinlenebileceği mesajını verdi.

Schiff bu açıklamasını CNN televizyonunda katıldığı bir programda yaptı.

Temislciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı, soruşturma çerçevesinde daha fazla kamuoyuna açık ifadeler olabileceğini daha fazla tanığın dinlenebileceği mesajını verdi.

Daha fazla ifade verilmesi ihtimalini reddetmiyoruz diyen Schiff, daha fazla belge edinme sürecinde olduklarını vurguladı.

Amerika’da geçen iki hafta boyunca azil soruşturması çerçevesinde dinlenen tanıkların azil oylaması için yeterli olup olmadığı tartışılıyor.

Bazı Kongre üyeleri tanıkların ifadelerinin yeterli olduğunu belirtirken, bazı uzmanlar daha dinlenmesi gereken isimler olduğu konusunda ısrarlı.

Özellikle Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un ifadeye çağrılması gerektiği belirtiliyor.

John Bolton Temsiciler Meclisi İstihbarat Komisyonu tarafından ifadeye çağrılmış ancak Bolton celp gönderilmedikçe ifade vermeyeceğini kayetmişti.