"Daha fazla Türk iş adamını Ruanda'da görmeyi arzu ediyoruz"

ZUHAL DEMİRCİ - Türkiye'nin Kigali Büyükelçisi Burcu Çevik, Ruanda'nın, Afrika'da yükselen ülkelerin başında geldiğini belirterek, "Ruanda, hem yaşam hem ticari ve ekonomik ilişkiler açışından Türk iş adamlarına önemli fırsatlar sunabilecek bir ülke haline geldi." dedi. Çevik, 11. Büyükelçiler Konferansı'na (BKON) katılmak üzere geldiği başkentte, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ile Ruanda arasındaki ilişkilerin son dönemde hızla ivme kazandığını ve karşılıklı üst düzey ziyaretlerde hareketlenmenin olduğunu dile getiren Çevik, "Önümüzdeki dönemde cumhurbaşkanları düzeyinde yapılacak bir ziyaretin, ikili ilişkilere çok daha fazla ivme kazandıracağını düşünüyorum." ifadesini kullandı. Çevik, Ruanda'nın son 25 yılda birçok alanda önemli ilerleme katettiğini vurgulayarak, "Ruanda, Afrika'nın yükselen ülkelerinin başında geliyor. Ekonomik ve sosyal alanlarda çok önemli atılımlar yapıldı. Ruanda, hem yaşam hem ticari ve ekonomik ilişkiler açışından Türk iş adamlarına önemli fırsatlar sunabilecek bir ülke haline geldi." diye konuştu.

Ruanda'nın, Afrika'da yolsuzluğun en az olduğu ülkelerin başında geldiğine dikkati çeken Çevik, "Ruanda'da güvenlik açısından hiçbir risk yok. Türk iş adamlarının daha fazla ilgi göstermemesi için hiçbir sebep yok, daha fazla iş adamını Ruanda'da görmeyi arzu ediyoruz." dedi. Çevik, Ruanda'nın Türkiye'yi sağlam ve iyi bir ortak olarak gördüğü değerlendirmesinde bulunarak, şöyle devam etti: "Ruanda, özellikle ekonomik ve ticari ilişkilerde Türk yatırımların artmasını çok arzu ediyor. Türk iş adamlarını bu konuda teşvik ediyor ve bekliyor. Ruanda'da birçok alanda Türk malları, diğer ülkelere kıyasla daha fazla tercih ediliyor. Afrika'da güven önemli. Ruanda'da Türk iş adamları güvenilir olarak görülüyor." - "Ruanda'daki siyasi istikrar ülkeyi cazibe merkezi haline getirdi" Çevik, Ruanda'nın, yatırımcılara iyi bir iş ortamı ve kurumsal yapı sunduğuna işaret ederek, ülkedeki siyasi istikrarın Ruanda'yı cazibe merkezi haline getirdiğini söyledi. Yatırımcıların, Ruanda üzerinden bölge ülkelere açılma imkanının olduğuna dikkati çeken Çevik, "Ruanda'da küçük orta ölçekli işletmelerin üretim yaparak çevre ülkelere açılması da mümkün olabilir. Sadece Ruanda pazarını düşünerek hareket etmemekte fayda görüyorum." dedi.

Çevik, Türk iş adamlarının Ruanda'da her türlü gıda ve tekstil ürünlerinin ihracatı, enerji, su ve altyapı yatırımları gibi projelerde yer almasını arzu ettiklerini kaydetti. - "Türkçe konuşabildiğim Ruandalı bir kitle var" İki ülke arasında eğitim alanındaki iş birliğine değinen Çevik, "Özellikle mesleki ve teknik eğitim alanında ülkemizin Ruanda'ya katacağı çok şey olduğunu düşünüyorum. Ruanda ekonomisinin temeli insana dayandığı için insan yetiştirilmesine çok önem veriliyor." dedi. Çevik, geçen yıl 45, bu yıl da 35 Ruandalı öğrencinin Türkiye burslarından faydalandığını dile getirerek, bugüne kadar burslardan yaklaşık 200 öğrencinin yararlandığını belirtti. Ruanda'nın eğitim alanındaki iş birliğinden memnuniyet duyduğunu vurgulayan Çevik, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) burslarından yararlanan Ruandalı öğrencilerin de bulunduğunu söyledi. Çevik, "Bu öğrenciler, iki ülke arasında önemli köprü işlevi görüyor. Ben çok seviniyorum, bu öğrencilerle Ruanda'ya döndüklerinde görüşüyorum. Türkçe konuşabildiğim Ruandalı bir kitle var, bu çok gurur verici." diye konuştu.

- "Ruanda, bizden aldığı teçhizatı kullanıyor" Türkiye ile Ruanda'nın askeri, savunma ve sanayi alanlarında yakın iş birliği içerisinde olduğunu belirten Çevik, "Bu alandaki iş birliğinin güçlenerek devam etmesini ümit ediyoruz." dedi. Çevik, Ruanda'nın dünyada barış gücüne katkı sağlayan ülkelerin başında geldiğine işaret ederek, "Ruanda, bizden aldığı teçhizatı kullanıyor, bunun artarak devam etmesini arzu ediyoruz. Asker ve polis eğitimleri konusunda da güzel bir iş birliğimiz var." şeklinde konuştu. - "Ruanda'nın FETÖ ile mücadelede yaptığı iş birliğinden memnunuz" Ruanda'nın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele konusunda Türkiye'ye verdiği desteğe ilişkin Çevik, şunları kaydetti: "Ruanda, Afrika'da FETÖ iltisaklı okulu ilk kapatan ülkelerin başında geliyor. Türkiye ile yaptığı iş birliğinden memnuniyet duyuyoruz. Bizim hassasiyetlerimizi dikkate almaya çalışıyor. Yine Ruanda'da faaliyet gösteren birtakım ekonomik, ticari işlerle ilgili (FETÖ iltisaklı) iş adamları var diyebilirim ama onların da çoğunluğu kontrol altında. Ruanda makamları bizimle yararlı iş birliği sergiliyor."