HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Daha gelmeden tükendi: Ferrari Roma Türkiye'ye geliyor! İşte özellikleri ve fiyatı

Daha gelmeden tükendi: Ferrari Roma Türkiye'ye geliyor! İşte özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.08.2020 17:07 | Son Güncelleme

Ferrari Roma sonunda Türkiye'ye giriş yapıyor. Ferrari'nin yeni coupe otomobili Roma, Eylül ayında Türkiye yollarıyla buluşacak. Milyonlarca liralık fiyatı olan Ferrari Roma'nın Türkiye'ye gelecek modelleri, çoktan alıcısını buldu bile. İşte Ferrari Roma'nın dikkat çeken özellikleri ve fiyatı...

Daha gelmeden tükendi: Ferrari Roma Türkiye'ye geliyor! İşte özellikleri ve fiyatı

Ferrari Roma bundan yaklaşık 10 ay önce tanıtılmıştı. Ferrari'nin yeni coupe otomobili, V8 motoruyla dikkat çekiyor, Ferrari'nin geçmişten gelen İtalyan estetiğini buluşturan tasarımıyla da takdirleri topluyordu. Nitekim 10 aylık bir sürenin ardından Ferrari Roma, Türkiye topraklarına giriş yapıyor. Hem de dudak uçuklatan bir fiyat ile.

Ferrari Roma-1

FERRARİ ROMA ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Ferrari Roma'nın Türkiye fiyatına geçmeden önce, onun özelliklerine kısaca bakalım. İtalya'nın başkenti Roma'dan adını alan otomobil, kaputunun altında 3,9 litrelik turbo beslemeli V8 motor taşıyor. Bu motor 620 beygir güç üretebiliyor. Bu sayede Ferrari Roma sadece 3,4 saniyede 100 km/s hıza çıkabiliyor.

Ferrari Roma

V8 motor, çift kavramalı otomatik şanzımanla eşleşiyor ve sürücüsüne hızlı olduğu kadar konforlu vites geçişleri de sağlıyor. Otomobilin erişebileceği maksimum sürat ise 320 km/s.

Ferrari Roma-2

İŞTE GELMEDEN SATILAN FERRARİ ROMA'NIN TÜRKİYE FİYATI

Ferrari Roma'nın fiyatı 3 milyon 981 TL olarak açıklandı. Türkiye'ye gelecek Ferrari Roma sayısı ise iki ile sınırlanmış durumda. Ancak bu iki otomobili satın almak artık mümkün değil. Zira, aktarılan bilgilere göre otomobillerin tamamı daha Türkiye'ye 'gelemeden' satıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
WhatsApp en büyük dertlerden birini daha çözüyor!WhatsApp en büyük dertlerden birini daha çözüyor!
Çam fıstığı: Faydaları nelerdir?Çam fıstığı: Faydaları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ORC Araştırma'nın son anketinde flaş sonuç

ORC Araştırma'nın son anketinde flaş sonuç

Bomba aşk iddiası! Vibratörü öpmüştü...

Bomba aşk iddiası! Vibratörü öpmüştü...

Altın fiyatlarına tepki gösterdiler! Gelin ve damada bakın ne taktılar

Altın fiyatlarına tepki gösterdiler! Gelin ve damada bakın ne taktılar

NASA Beyrut'taki patlamanın uydu görüntülerini yayınladı

NASA Beyrut'taki patlamanın uydu görüntülerini yayınladı

Altın alacaklar dikkat!

Altın alacaklar dikkat!

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İlginizi Çekebilir

Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı

Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı

Bu Xiaomi modelleri artık güncellenmeyecek!

Bu Xiaomi modelleri artık güncellenmeyecek!

Samsung'un yeni amirali fiyatıyla da şaşırtacak!

Samsung'un yeni amirali fiyatıyla da şaşırtacak!

Bu teknoloji ile kulaklık taşımanıza gerek kalmayacak!

Bu teknoloji ile kulaklık taşımanıza gerek kalmayacak!

Yerli otomobil TOGG'a dair çarpıcı detaylar!

Yerli otomobil TOGG'a dair çarpıcı detaylar!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
benim cevrolet captivam bu boktan arbayaı on basar görünüş acıdan genişlik acıdan rahatlık acıdan beş küruş para vermem bu arbayaı bana göre
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uzmanlardan şoke eden Snapdragon uyarısı: 1 milyar akıllı telefon tehlike altında!

Uzmanlardan şoke eden uyarı: 1 milyar akıllı telefon tehlikede!

Neler var neler: Apple'ın iPhone 12 tanıtım programı ortaya çıktı! İşte tanıtılacak cihazlar

Apple Eylül ayında neler tanıtacak?

WhatsApp yine şaşırtmadı: En büyük dertlerden biri daha çözülüyor!

WhatsApp en büyük dertlerden birini daha çözüyor!

Xiaomi Mi 10 Ultra farklı arka planlara sahip olacak

Xiaomi'nin onuncu yıl özel telefonu estetik seçenekler sunacak!

100 euro’luk HTC Wildfire E2 tanıtıldı!

HTC yeni uygun fiyatlı telefonunu tanıttı!

OnePlus Nord paramparça oldu

iPhone SE 2020'nin en büyük rakibi parçalarına ayrıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.