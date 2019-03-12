"Daha güçlü bir Türkiye için aşkla çalışmaya devam edeceğiz"

MARDİN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Daha güçlü bir Türkiye için taş üstüne taş koyarak, usanmadan, küsmeden, aşkla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Mardin'deki temaslarını sürdüren Bakan Kasapoğlu, Midyat ilçesindeki Barış ve Kardeşlik Parkı'nda vatandaşlara hitap etti.

Midyat'ın kültür, medeniyet ve inanç mozaiği olduğuna değinen Kasapoğlu, "Bizi bölmek ve parçalamak isteyenlere, kin ve nefret odaklarına inat, adaletle, sevgiyle, şefkatle bu bayrağı daha yukarılara beraber çıkaracağız." diye konuştu.

"Daha güçlü bir Türkiye için taş üstüne taş koyarak, usanmadan, küsmeden, aşkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullanan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaktığı meşaleyi, belediyecilik anlayışını gayretle daha yukarılara taşımak için çalışacaklarını aktardı.

- "Yolları imar edeceklerine mayınlar, bombalar döşediler"

Kasapoğlu, "Mardin'de ve ilçelerinde sizlerin yetkisini alan bir takım odaklar, yol yapacaklarına çukur kazdılar. O yolları imar edeceklerine mayınlar, bombalar döşediler. Bu ülkenin evlatlarının, aydınlık çocuklarının yarınlarıyla oynadılar. Evlerimizi, gönüllerimizi, beldelerimizi delik deşik ettiler. Midyat bu davada başımızı hiçbir zaman öne eğdirmedi. 31 Mart'ta da Midyat'ın güçlü mesajını tüm Türkiye'ye hatta dünyaya haykırmak zorundayız." şeklinde konuştu.