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"Daha güçlü bir Türkiye için aşkla çalışmaya devam edeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 20:40 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: - "Daha güçlü bir Türkiye için taş üstüne taş koyarak, usanmadan, küsmeden, aşkla çalışmaya devam edeceğiz" - "Bizi bölmek ve parçalamak isteyenlere, kin ve nefret odaklarına inat, adaletle, sevgiyle, şefkatle bu bayrağı daha yukarılara beraber çıkaracağız"

MARDİN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Daha güçlü bir Türkiye için taş üstüne taş koyarak, usanmadan, küsmeden, aşkla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Mardin'deki temaslarını sürdüren Bakan Kasapoğlu, Midyat ilçesindeki Barış ve Kardeşlik Parkı'nda vatandaşlara hitap etti.

Midyat'ın kültür, medeniyet ve inanç mozaiği olduğuna değinen Kasapoğlu, "Bizi bölmek ve parçalamak isteyenlere, kin ve nefret odaklarına inat, adaletle, sevgiyle, şefkatle bu bayrağı daha yukarılara beraber çıkaracağız." diye konuştu.

"Daha güçlü bir Türkiye için taş üstüne taş koyarak, usanmadan, küsmeden, aşkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullanan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaktığı meşaleyi, belediyecilik anlayışını gayretle daha yukarılara taşımak için çalışacaklarını aktardı.

- "Yolları imar edeceklerine mayınlar, bombalar döşediler"

Kasapoğlu, "Mardin'de ve ilçelerinde sizlerin yetkisini alan bir takım odaklar, yol yapacaklarına çukur kazdılar. O yolları imar edeceklerine mayınlar, bombalar döşediler. Bu ülkenin evlatlarının, aydınlık çocuklarının yarınlarıyla oynadılar. Evlerimizi, gönüllerimizi, beldelerimizi delik deşik ettiler. Midyat bu davada başımızı hiçbir zaman öne eğdirmedi. 31 Mart'ta da Midyat'ın güçlü mesajını tüm Türkiye'ye hatta dünyaya haykırmak zorundayız." şeklinde konuştu.

"Bizi tökezletmek isteyenlere, ülkemize diz çökertmek isteyenlere inat hem Midyat'ta hem Mardin'de hem de diğer beldelerimizde AK Parti'nin bayrağını en üste taşımak mecburiyetindeyiz." diyen Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"AK Parti'nin belediyecilik anlayışıyla kadınları ve çocukları merkeze alan hizmetler ürettik, üretmeye de devam edeceğiz. Midyat'ta başlatacağımız seferberlikle yüzme bilmeyen kalmayacak. İki yüzme havuzumuzu Midyat'a kazandıracağız. Semt sahaları projemiz var. Futbol, basketbol ve voleyboldan oluşan 10 semt sahamızı Midyat'a kazandıracağız. İki gençlik merkezimizi de kazandıracağız. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu tesisleşmeyi son 17 yılda sporda ve her alanda gerçekleştirdik. Dünyanın en modern spor tesisleri ülkemizde. Bunları daha da yukarı çıkarmanın kararlığındayız. Bu vesileyle bahsettiğimiz bu projelerin birçoğunu yıl sonuna kadar gerçekleştireceğiz."

Kasapoğlu, konuşmasının ardından alanda bulunan çocuklara futbol topu, kitap ve spor malzemeleri dağıttı.

- Protokol imzalandı

Bakan Kasapoğlu daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Dicle Kalkınma Ajansı, Midyat Kaymakamlığı ve Artuklu Üniversitesi tarafından hazırlanan Telkari Tasarım ve Uygulama Merkezi Projesi'nin protokol imza törenine katıldı.

Devlet Konuk Evi'ndeki programda Kasapoğlu, ilçedeki kadınlar ve gençler tarafından hazırlanan telkari ürünleri inceledi.

Protokolü imzalayan Kasapoğlu, projenin, ilçenin ekonomik ve kültürel gelişimine katma değer sağlayacağını dile getirdi.

Kasapoğlu, daha sonra ilçede bir düğün salonunda düzenlenen yemekte sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu'na, ziyaretlerinde AK Parti Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Vejdi Kahraman ve İl Başkanı Faruk Kılıç da eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu mardin

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