'Daha Güvenli Trafik' Projesi'nin Tanıtımı Yapıldı 2

-İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, "Kendim veya aracımı kullananlar ile kurum ve makam fark etmeksizin kural ihlali yapan herkese ceza kesilmesi talimatı verdim. Trafik kazaları günde 22 insanımızın canını alan bir terördür" Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı 'Daha Güvenli Trafik' projesinin tanıtım toplantısı, Zeytinburnu'nda bulunan Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Tanıtım toplantısına, İstanbul Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, proje yöneticisi Beşir Kemal Şahin, Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Semra Çetinkaya, gazeteciler Ayhan Aktaş, Avni Özgürel, İstanbul Ticaret Odası yönetim kurulu üyesi Bahadır Yaşık ve Uluslararası yol ve sürüş emniyeti uzmanı Mert İntepe'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. 'DAHA GÜVENLİ TRAFİK' PROJESİ NEDİR? Proje kapsamında İstanbul'daki alışveriş merkezleri ve belirli meydanlarda oluşturulacak alanlarda trafik güvenliğiyle ilgili vatandaşlara çeşitli bilgilendirmeler yapılarak, farkındalık oluşturması sağlanacak. Proje 20 hafta boyunca devam edecek ve bu kapsamda çocuklar için tiyatro, kitap, yapbozlar, boyama duvarı, interaktif oyunlar, sarhoş gözlüğü, farkındalık tüneli, çarkıfelek oyunu, simülasyon ve anamorfik sanat başlıklarında çeşitli etkinliklerle 2 milyon kişiye ulaşılması amaçlanıyor. "PROJE HER YERE TAŞINMALI" İstanbul Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir, programda yaptığı konuşmada projenin çok başarılı olacağına inandığını belirterek, "Projenin okullara, sınıflara, evlere taşınması gerekiyor. Ancak o zaman toplumsal bilinç ve farkındalık ne kadar gelişir, kuvvet kazanırsa biz bunda çok büyük başarı sağlarız. Vatandaşların trafikte polis ve jandarma kontrolünü düşünmeden yola çıkar düzeye ulaşıldığı zaman projenin olumlu sonuçlandığını anlayacağız" dedi. "İSTANBUL'U TRAFİK AÇISINDAN DÜNYADAKİ EN GÜVENLİ ŞEHRİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ" İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul'u trafik açısından dünyadaki en güvenli şehir haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "2017 yılında İstanbul'da 177 ölümlü kaza meydana gelirken, bu sayı 2018 yılında 123'e gerilemiş ve yüzde 30,5'lik bir azalma meydana gelmiştir. Trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısında yüzde 21,3 azalma olmuştur. 2018-2019 yılları ilk üç aylık istatistikler karşılaştırıldığında, 2019 yılının ilk üç ayında ölümlü kaza sayısında yüzde 25'lik azalma söz konusu oldu. Aynı dönemde yaralamalı kazalarda ise yüzde 8,5'lik azalma meydana geldi" diye konuştu. "2019 YILINDA EMNİYET KEMERİ TAKMA ORANI YÜZDE 93,5'E ULAŞTI" Çalışkan, İstanbul'un 7 gün 24 saat yaşamın hızla aktığı canlı bir şehir olduğunu ifade ederek, "İstanbul'un 15,5 milyon nüfus ve 36 bin 307 kilometrelik kara yoluna sahip. Bu yollarda 4 milyon 250 bin araç bulunuyor. Trafiğin sağlıklı şekilde yönetilmesi ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak adına denetleme ve bilgilendirme faaliyetlerini aralıksız sürdürüyoruz. Bu çalışmalar neticesinde elde ettiğimiz kazanımlardan en önemlisi şüphesiz emniyet kemeri takma oranlarındaki artış ve bu bağlamda ölümlü ve yaralamalı kaza oranlarındaki ciddi azalma olmuştur. Emniyet kemeri takma oranının 2017 yılında yüzde 43, 2018 yılında yüzde 86,4, 2019 yılında ise yüzde 93,5'e ulaştı. Bu oranı yeterli bulmuyoruz ve artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. "GÜNDE 22 KİŞİNİN CANINI ALAN BİR TERÖR VAR" Proje kapsamında "dört kötü" olarak adlandırdıkları alkollü araç kullanma, emniyet kemeri takmama, seyir halinde cep telefonu kullanma ve aşırı hız yapma suçlarıyla mücadele edileceğini ifade eden Çalışkan, "Kendim veya aracımı kullananlar ile kurum ve makam fark etmeksizin kural ihlali yapan herkese ceza kesilmesi talimatı verdim. Trafik kazaları günde 22 insanımızın canını alan bir terördür" şeklinde konuştu. Proje yöneticisi Beşir Kemal Şahin katılımcılara sinevizyon eşliğinde projeyi tanıttı. Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Semra Çetinkaya, gazeteciler Ayhan Aktaş ve Avni Özgürel ile İstanbul Ticaret Odası yönetim kurulu üyesi Bahadır Yaşık ise proje hakkında görüşlerini ve başlarından geçenleri anlattı. Uluslararası yol ve sürüş emniyeti uzmanı Mert İntepe ise çeşitli kazaların oluş biçimini inceleyen bir sunum yaptı. Konuşmaların ardından projeye katkı sunan kişilere plaket verilerek katılanlarla hatıra fotoğrafı çektirildi.

