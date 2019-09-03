RİZE (AA) - Rize Çevre Şehircilik Müdürü Hasan Bebek, Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda izinsiz kurulan salıncakların kaldırılmasına ilişkin, "Amacımız insanları mağdur etmek değil. Ayder'in doğal ekolojik kimliğine uygun dönüşüm projesini tamamlayarak daha güzel bir Ayder ortaya çıkarmak istiyoruz." dedi. Bebek, makamında düzenlediği basın toplantısında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Ayder Yaylası'nda yürütülen, "Ayder Koruma ve Yenileme Projesi" alanı içinde son iki yılda bazı vatandaşların özel mülkiyetlerinde 25 salıncak kurduğunu söyledi. Salıncakların, adeta kamu vicdanını yaralayacak şekilde basında yer aldığını ifade eden Bebek, vatandaşların yoğun şikayetlerinin yanı sıra imar ve çevre kirliliğine yol açması, yaylanın geçmişten beri bilinen doğal güzelliğine ve ekolojik değerlerine zarar vermesi dolayısıyla Rize Valiliğinin konuya müdahale ettiğini aktardı. Bebek, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatı doğrultusunda, ağustos sonu itibarıyla salıncakların kaldırılacağı bilgisinin ilgili kişilere ulaştırıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bakanımız bu konuda bizlere de salıncakları kendileri kaldırılmadığı takdirde, tarafımızca kaldırılması talimatını vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilimizi son ziyaretinde bu konuyu zikrettiği malumunuzdur. Bunun üzerine biz de Çamlıhemşin Belediyemizden, bölgede yaklaşık 25 salıncağın kaldırılması konusunda vatandaşları son kez ikaz etmelerini istedik. Bunun üzerine 12 salıncak, sahipleri tarafından kaldırıldı. 2 Eylül'de diğer salıncakları kaldırmak üzere yaylaya çıktığımızda, 7 salıncak sahibi de kararlığımızı görünce kendileri kaldırmak istedi ve biz de onlara akşama kadar müsaade ettik. Bu şekilde 25 salıncağın 19'u kaldırıldı. Kalan 6 salıncak da tarafımızca kesildi. Böylece gerçek Ayder hüviyetine dönecek şekilde alanda temizlik yapıldı." - "Kaçak yapılaşmaya asla müsaade etmeyeceğiz" Salıncakların kaldırılmasıyla alanda oluşan çukurların toprakla doldurulacağını ve çimlendirme yapılacağını belirten Bebek, "Amacımız insanları mağdur etmek değil. Ayder'in doğal ekolojik kimliğine uygun dönüşüm projesini tamamlayarak daha güzel bir Ayder ortaya çıkarmak istiyoruz. Katılımcı bir anlayışla bu alanı yönetmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.