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"Daha güzel bir Ayder ortaya çıkarmak istiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 19:38 | Son Güncelleme

Rize Çevre Şehircilik Müdürü Hasan Bebek: - "Amacımız insanları mağdur etmek değil. Ayder'in doğal ekolojik kimliğine uygun dönüşüm projesini tamamlayarak daha güzel bir Ayder ortaya çıkarmak istiyoruz"

RİZE (AA) - Rize Çevre Şehircilik Müdürü Hasan Bebek, Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda izinsiz kurulan salıncakların kaldırılmasına ilişkin, "Amacımız insanları mağdur etmek değil. Ayder'in doğal ekolojik kimliğine uygun dönüşüm projesini tamamlayarak daha güzel bir Ayder ortaya çıkarmak istiyoruz." dedi.

Bebek, makamında düzenlediği basın toplantısında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Ayder Yaylası'nda yürütülen, "Ayder Koruma ve Yenileme Projesi" alanı içinde son iki yılda bazı vatandaşların özel mülkiyetlerinde 25 salıncak kurduğunu söyledi.

Salıncakların, adeta kamu vicdanını yaralayacak şekilde basında yer aldığını ifade eden Bebek, vatandaşların yoğun şikayetlerinin yanı sıra imar ve çevre kirliliğine yol açması, yaylanın geçmişten beri bilinen doğal güzelliğine ve ekolojik değerlerine zarar vermesi dolayısıyla Rize Valiliğinin konuya müdahale ettiğini aktardı.

Bebek, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatı doğrultusunda, ağustos sonu itibarıyla salıncakların kaldırılacağı bilgisinin ilgili kişilere ulaştırıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bakanımız bu konuda bizlere de salıncakları kendileri kaldırılmadığı takdirde, tarafımızca kaldırılması talimatını vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilimizi son ziyaretinde bu konuyu zikrettiği malumunuzdur. Bunun üzerine biz de Çamlıhemşin Belediyemizden, bölgede yaklaşık 25 salıncağın kaldırılması konusunda vatandaşları son kez ikaz etmelerini istedik. Bunun üzerine 12 salıncak, sahipleri tarafından kaldırıldı. 2 Eylül'de diğer salıncakları kaldırmak üzere yaylaya çıktığımızda, 7 salıncak sahibi de kararlığımızı görünce kendileri kaldırmak istedi ve biz de onlara akşama kadar müsaade ettik. Bu şekilde 25 salıncağın 19'u kaldırıldı. Kalan 6 salıncak da tarafımızca kesildi. Böylece gerçek Ayder hüviyetine dönecek şekilde alanda temizlik yapıldı."

- "Kaçak yapılaşmaya asla müsaade etmeyeceğiz"

Salıncakların kaldırılmasıyla alanda oluşan çukurların toprakla doldurulacağını ve çimlendirme yapılacağını belirten Bebek, "Amacımız insanları mağdur etmek değil. Ayder'in doğal ekolojik kimliğine uygun dönüşüm projesini tamamlayarak daha güzel bir Ayder ortaya çıkarmak istiyoruz. Katılımcı bir anlayışla bu alanı yönetmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Bebek, Bakan Kurum'un talimatıyla, festival alanı olarak da bilinen alanda kamulaştırma çalışmalarına başlandığının altını çizerek, "Kesin rakam olmamak üzere, bu alanda yaklaşık 36 parselin kamulaştırması önümüzdeki iki ay içinde tamamlanacak. Hem Ayder'in doğal güzelliğinin korunması adına bir çalışma olacak hem de Ayder'in gerçek sahibi olan Ayder'lilerin de mağduriyetleri bu şekilde ortadan kalkacak." ifadelerini kullandı.

Kaçak yapılaşmaya asla müsaade etmeyeceklerine dikkati çeken Bebek, kaldırılan salıncaklara vatandaşlardan talep olması durumunda, uygun bir alanda ihtiyacı karşılamak üzere kurulmaları için valilik, kaymakamlık ve belediyenin karar alması gerektiğini anlattı.

Bebek, "Ayder Koruma ve Yenileme Projesi"nin TOKİ bünyesinde gerçekleştirildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Biz Ayder'in ekolojik değerlerini ve gerçek kimliğini korumak adına bu projeyi yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı bu yöndedir. Amacımız kesinlikle Ayder'de betonlaşma, yapılaşma değil, tam aksine kaçak yapıların azaltılması, yapılaşma ve mevcut yapının da azaltılmasıdır. Bu amaçla iki noktadan projenin uygulanmasına başlandı. Bunlardan birincisi Ayder'in girişindeki alanda otopark sorununu çözmek üzere, üzeri yeşil örtü ile kaplı yer altında otopark projesidir. Bu bittiği zaman üzerinden geçen vatandaşlar otoparkı görmeyecek bile. Tamamen ekolojik doğal örtüye uygun, yerin altında kalan bir otopark olacak. İkinci etaptaki uygulama ise kaplıca olarak bilinen yerde yapılacak yataklı turizm merkezidir. Proje bu şekilde ilerleyecek."

Rize Valisi Kemal Çeber'in talimatıyla bölgedeki koruma, sit ve mera alanlarına yapı malzemesi taşınmasının ve iş makinelerinin izinsiz çıkmasının yasaklandığını vurgulayan Bebek, buradaki amacın vatandaşların gelişi güzel kaçak yapılaşmaya tenezzül etmelerini önlemek olduğunu dile getirdi.

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Ayder'deki salıncakların kaldırılması Rize Rize Çevre Şehircilik Müdürü Hasan Bebek

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