Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, "Daha güzel günler için, daha güzel Şırnak için el ele vereceğiz. Şırnak'a çok güzel şeyler yapacağız. İnşallah bu evlatlarımızı çok güzel ortamlarda, güzel imkanlarla yaşatmaya çalışacağız." dedi.

Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Şırnak'a gelen Aksu, AK Parti'nin Atatürk Mahallesi'ndeki seçim bürosunu ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. Partililer seçim bürosu önünde şarkı söyledi, ateş yaktı ve halay çekti.

Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şırnak'ın normale döndüğünü söyledi.

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve belediye başkan adayları ile kenti gezdiklerini ifade eden Aksu, insanların mutlu olduğunu gördüklerini dile getirdi.

Aksu, şöyle devam etti:

"Daha güzel günler için, daha güzel Şırnak için el ele vereceğiz. Şırnak'a çok güzel şeyler yapacağız. İnşallah bu evlatlarımızı çok güzel ortamlarda, güzel imkanlarla yaşatmaya çalışacağız. 31 Mart'ta Mehmet Yarka ile birlikte bu halayları daha da büyüteceğiz."