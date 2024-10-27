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  4. Daha iki yaşındaydı yanarak can verdi... Evde yalnız olduğu öğrenilen bebeğin ölümüne neden olan yangının nereden çıktığı ise bilinmiyor

Daha iki yaşındaydı yanarak can verdi... Evde yalnız olduğu öğrenilen bebeğin ölümüne neden olan yangının nereden çıktığı ise bilinmiyor

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
27.10.2024 15:38
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Iğdır'da meydana gelen olayda, bir evde yangın çıktığını fark eden vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Çevre halkın ihrabı üzerine yangına müdehale eden ekip içeride Hazar isimli 2 yaşındaki bebeğin cansız bedenini buldu. Bebeğin evde yalnız öğrenildi.

Daha iki yaşındaydı yanarak can verdi... Evde yalnız olduğu öğrenilen bebeğin ölümüne neden olan yangının nereden çıktığı ise bilinmiyor

Yangın, Iğdır Karaağaç Mahallesi Genç Osman Caddesi 357. Sokakta, Aydın İleri'nin evinde çıktı. Nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müdahalenin ardından yangını söndürerek eve giren ekipler, 2 yaşındaki Hazar İleri'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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HER ŞEY KÜLE DÖNDÜ

Yangın söndürüldükten sonra eve giren bir kişi gelinen son hali kayda aldı. Vatandaşın evi kameraya çektiği sırada söylediği sözler kan dondurdu. Evde yanarak yaşamını yitiren iki yaşındaki Hazar bebeğin bulunduğu odadaki neredeyse her şey küle dönmüştü.

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YATTIĞI YATAĞIN YERİNDE SADECE DEMİR PARÇALARI KALDI

Tüm ev neredeyse siyaha bürünürken Hazar bebeğin yattığı yatakta sadece demir parçaları kalmış, geri kalan her şey yangının etkisiyle yok olmuştu.

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EVDE YALNIZ BIRAKILMIŞ

İleri'nin cansız bedeni, cenaze arabasıyla Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden çocuğun yangın anında evde yalnız olduğu öğrenildi. Bebeğin neden evde yalnız olduğuna dair bir bilgi bilinmemekle birlikte olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Iğdır bebek
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