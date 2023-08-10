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'Daha ilk maaşını alamadan...' Dramı akrabaları anlattı! Kocaeli'deki patlamadan acı haber gelmişti

10.08.2023 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) silosundaki patlamada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ekrem Kalkan gözyaşları arasında baba ocağında toprağa verildi. Kalkan'ın 6 Şubat'taki depremlerde evinin yıkıldığı, ailesiyle konteynerde kaldığı ve inşaat işçisi babasına destek olmak adına 25 gün önce Kocaeli'de çalışmaya başladığı öğrenilirken akrabaları Kalkan'ın daha ilk maaşını bile alamadığını söyledi.

'Daha ilk maaşını alamadan...' Dramı akrabaları anlattı! Kocaeli'deki patlamadan acı haber gelmişti

Kocaeli’nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamada ağır yaralanan Kahramanmaraş Afşinli Ekrem Kalkan İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde evi yıkılan, ailesi ile birlikte konteynerde kalan Ekrem Kalkan’ın inşaat işçisi babasına destek olmak için 25 gün önce Kocaeli’nde çalışmaya başladığı, daha ilk maaşını bile alamadığı öğrenildi.

CENAZE NAMAZININ ARDINDAN DEFNEDİLDİ

Kalkan’ın ilçeye getirilen naaşı öğle namazına müteakip Eshab-ı Kehf Külliye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Gerger Mahallesi mezarlığına defnedildi.

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"BABASINA DESTEK İÇİN GİTMİŞTİ"

Evi yıkılan Kalkan’ın ailesine destek olmak için çalışmaya gittiğini belirten akrabası Hacı Arslantaş; “Ailesine destek maksatlı Kocaeli’ne çalışmaya gitmişti. Başına gelen bu felaketten dolayı hepimiz üzüldük. Babasına destek için 15-20 gün önce gitmişti. Daha ilk maaşını da alamamıştı” dedi.

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"DAHA İLK MAAŞINI ALAMADAN RAHMETLİ OLDU"

Akrabalarından Nevzat Uluer ise “Rahmetli teyzemin torunuydu. Depremzedeydi. Babasına yardım maksatlı çalışmaya gitti. Daha ilk maaşını alamadan rahmetli oldu. Durumları belli konteynerde yaşıyorlar” diye konuştu.

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"BABASININ DURUMU BELLİ"

Yakınlarından Yunus Uluer’de “Genç yaşta depremzede olarak ailesinin temini için uzaklara gitti. Çok gençti 19 yaşında. Babasının durumu belli. Allah sabırlar versin. Değil tanıyanlar duyanlar üzüldü” ifadelerini kullandı. (İHA)

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deprem patlama Kocaeli Toprak Mahsulleri Ofisi maaş

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