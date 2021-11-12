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Daha ince ve daha hafif: Starlink'in anteni yeni bir görünüm kazandı!

12.11.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in uzaydan internet hizmeti Starlink, yeni bir dikdörtgen anten tanıttı. Görücüye çıkan yeni anten, dairesel antenden daha ince ve daha hafif.

Daha ince ve daha hafif: Starlink'in anteni yeni bir görünüm kazandı!

Elon Musk'ın sahibi olduğu şirketlerin birçok önemli projesi var. Bu projelerden biri de hiç şüphesiz ki Starlink. Starlink, SpaceX'in yaklaşık 12.000 uyduyu yörüngeye fırlatmayı amaçlayan ve yeryüzündeki insanlara geniş bant internet hizmeti sunmayı hedefleyen bir uydu internet projesi olarak açıklanıyor. Halihazırda pek çok kişi bu hizmeti deneyimleyebiliyor. Ancak hizmet alabilmek için dairesel bir antene de ihtiyaç duyuluyor. İşte Starlink şimdi bu dairesel antenin yanında, dikdörtgen yeni bir anten de sunuyor.

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STARLİNK'TEN DİKDÖRTGEN ANTEN

Starlink'in ayrı bir WiFi Route ile beraber gelen dikdörtgen anteni, dairesel model gibi bir Ethernet bağlantı noktasına sahip değil. SpaceX, Ethernet bağlantı noktasına ihtiyaç duyan ve cihazlarını kablolarla bağlamak isteyenlerin satın alması için kendi mağazasında bir ethernet adaptörü satıyor.

Starlink anteni-1

YENİ ANTENİN ÖZELLİKLERİ

Anten, 4,2 kg ağırlığında. Yüksekliği 61 cm olarak belirtilen antenin direk çapı ise 3.4 cm olarak karşımıza çıkıyor. Anten, -30 derece ile 50 derece arasında çalışabiliyor. Ayrıca dış mekan kullanımına bağlı olarak yeni antenin IP54 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası mevcut.

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Starlink, dikdörtgen Starlink'in anteninin şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm yeni siparişler için mevcut olduğunu söylüyor. Starlink'in 2022 yılında Türkiye'de de hizmete girmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Starlink
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