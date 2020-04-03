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Daha iyi bir ilişki için yatakta bu silahları kullanmak çok önemli!

Göksi Beköz Göksi Beköz
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Cinsellik, tutku dolu ilişki yaşayan çiftler için vazgeçilmezdir. Çiftler karşılıklı olarak birbirinden iyi bir yatak performansı bekler. Yataktaki beklentiler kişiden kişiye değişiklik gösterse de erkeklerin istekleri daha belirgindir. Erkeklerin zayıf noktalarını bilen kadınlar bu zevk oyununu kazanır. Silahlarınızı kuşanın kızlar, şimdi erkeklerin aklını başından alma vakti!

Cinsellik sadece üreme isteğiyle oluşan içgüdü değildir. Cinsellik, vücutlar arasında yeni bir iletişim biçimi ortaya çıkararak maceralar yaşamaktır. Yatakta iyi olmanın tek kuralı da karşılıklı tatmini sağlayabilmektir. Bazı kadınların yataktaki performansı iyiyken bazı kadınların performansını anlatmaya kelimeler yetmez. Bu performansı iyinin çok ötesinde olan kadınların, ellerinde tuttukları silahlarla oyunun kuralını çok iyi çözdüklerini söyleyebiliriz. Peki, bir kadının yataktaki en büyük silahı nedir? Sizin için erkeklerin zayıf noktaları nelerdir bir bir araştırdık.

ERKEKLER YATAKTA NE İSTER?

Cinsellikte her çiftin beklentisi tabii ki farklıdır. Bu yüzden her öneri herkes için geçerlilik göstermez. Fakat yine de temel beklentiler sıralamak mümkün. Biz sizler için bu noktada temel ve uygulanabilir fikirleri bir araya getirmeye çalıştık.

Daha iyi bir ilişki için yatakta bu silahları kullanmak çok önemli!

PELVİK KASLARINIZLA ERKEKLER İÇİN VAZGEÇİLMEZ OLUN. Pelvik kemiğinin altında bulunan ve üreme organlarını tutan kaslara pelvik kaslar denir. Kadınların cinsel ilişki sırasında pelvik kaslarını sıkması, erkekleri baştan çıkarmanın en muhteşem yoludur. Pelvik kaslarının sıkılması sürtünme ve baskının etkisiyle erkeğin aldığı zevki arttırır. Cinsel ilişki sırasında bu bölgeyi sıkan kadınlar erkeklerin vazgeçilmezi olur.
SIR DOLU BİR KUTU GİBİ DAVRANIN. Erkekler cinsel ilişkide çok hızlı ilerlemek ister. Her şeyde olduğu gibi sevişmenin de giriş - gelişme - sonuç bölümleri vardır. Ancak erkekler genelde gelişme ve sonuç bölümleriyle ilgilenirler. Erkeklerin bu aceleci tavrı karşısında soğukkanlılığını koruyan kadınlar gizemli bir havaya bürünür. Erkeklerin istediğini hemen vermeyin sabırlı olun, baştan çıkartın. Böylece ilişkinin hem süresi gem de kalitesi artacaktır.
KIMILDAYIN! HAREKET EDEN KAZANIR. Cinsel yaşamda erkeklerin en çok şikayet ettiği konulardan biri kadınların aktif olmamasıdır. Canlılığını kaybederek rutine bağlayan bir ilişki eğlenceli olmaz. Yatakta risk almak kadınların en büyük silahlarından biridir. Farklı pozisyonlar deneyerek ilişkinize enerji kazandırın. Kımıldayan kadınların cesur hamleleri karşısında hiçbir erkek direnç gösteremez. Bu yüzden yatakta kupır kıpır olmak ve ilişkiye hareket kazandırmak en büyük silahlarınızdan biri olabilir.
İLİŞKİNİZDE OYUNLAR OYNAYIN. Cinselliğe bitirmek için başlamak ilişkideki heyecanın kaybolmasına neden olur. Tutkunuzu kaybetmemek için ilişkinizi eğlenceli hale getirin. Unutmayın ki bu bir zevk oyunu. İlişki sırasında kendinize roller vererek partnerinizin kendisini kaybetmesini sağlayın. Karşısında romantik danslar etmeyi deneyebilirsiniz. Küçük oyunlar büyük etkiler yaratacaktır.
CESUR GİYİNİN. Kendi beden ölçülerinize göre vücut hatlarınızı ön plana çıkaracak iç çamaşırları giyin. İç çamaşırınızı seçerken partnerinizin nelerden hoşlandığını göz önünde bulundurun. İyi ve cesur iç çamaşırlarıyla partnerinizi etki altına alacaksınız. Bir önceki maddedeki önerimiz ile birleştiğinde emin olun karşı koyulamaz anlar yaşayacaksınız. Bizim önerilerimiz bu kadar. Geri kalan kısım tamamen sizin ve partnerinizin istekleri, arzuları ile alakalı. İlişkinizi içinizden geldiği gibi yaşamayı ihmal etmeyin.
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