Daha iyi bronzlaşmak için gün aşırı güneşlenme tavsiyesi

Bilim insanları, daha iyi bronzlaşmak ve cildin zarar görmesini önlemek için gün aşırı güneşlenmenin daha yerinde olacağını bildirdi.

ScienceNews'in haberine göre, Tel Aviv Üniversitesinden moleküler genetik uzmanı Carmit Levy ve meslektaşlarının yaptığı araştırma, derinin, koruyucu melanin pigmentini her 48 saatte bir ürettiğini, dolayısıyla bronzlaşmak için her gün yerine gün aşırı güneşlenmenin daha etkili olacağını ortaya koydu.

Araştırma çerçevesinde, fareler, ultraviyole (UV) ışınına 24, 48 ve 72 saat aralıkla maruz bırakıldı. 48 saatte bir bu ışına maruz kalan farelerde, en fazla bronzlaşma elde edildiği görülürken DNA hasarının da daha az olduğu tespit edildi.

Laboratuvar ortamında büyütülen insan ve fare deri hücrelerinin de gün aşırı UV ışınına maruz bırakıldıklarında, her gün bırakılanlara nazaran daha fazla melanin ürettiği gözlendi.

Araştırmanın ayrıntıları "Molecular Cell" dergisinde yayımlandı.

