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Daha iyi cinsel deneyim için vajinal kuruluğa karşı etkili vitaminler

23.06.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vajinal kuruluk hemen hemen her kadında beklenmeyen bir veya birden fazla defa ortaya çıkan durumdur. Yaşınız ne olursa olsun, birkaç doğal çözüm ve ipucu, vajinal kuruluğu azaltarak daha iyi bir cinsel deneyim yaşamanıza yardımcı olabilir.

Daha iyi cinsel deneyim için vajinal kuruluğa karşı etkili vitaminler

Mükemmel cinsel deneyim için birden fazla faktörün aynı anda işliyor olması gerekiyor. Karşılıklı güven, sevgi, istek ve vücudun hazır olması bunlardan sadece birkaçıdır.

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Bazen bir kadın, partneriyle cinsel ilişkiye girmeden önce vajinal kuruluk yaşıyor olabilir. Aslında vajinal kuruluk, her yaşta kadını etkileyebilen yaygın bir sorundur. Yağ ve jel kozmetik ürünler de sorunları anlık olarak çözebilir. Ancak kozmetik ürünler kullanmak, altta yatan bir sorunun ortaya çıkmasını engelleyebilir.

Bu noktada doğal tedaviler devreye girebilir, bu vitaminlerden ve ipuçlarından herhangi biri sayesinde vajinal kuruluk sorununun önüne geçebilirsiniz.

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VAJİNAL KURULUĞA KARŞI ETKİLİ VİTAMİNLER

Menopoz, stres, kaygı, kan akışında azalma ve dehidrasyon gibi durumlar vajinal kuruluğa neden olabilecek faktörlerdir. Seks sırasında vajinal kuruluk yaşıyorsanız ağrı ve rahatsızlık yaşayabilirsiniz. Ağrılı cinsel ilişki, cinsel istek kaybına katkıda bulunan zincirleme bir etkiye sahip olabilir.

E VİTAMİNİ

Bir çalışma, menopoz ve postmenopozal yaşayan kadınlarda E vitamininin vajinal atrofi üzerindeki etkilerini inceledi. Vajinal atrofi, steroid hormonlarının kaybına bağlı olarak oluşur ve başlıca semptomları vajinal kuruluk, kaşıntı ve ilişki sonrası kanamadır. Bulgulara göre, E vitamini kullanımı vajinal kuruluğu azaltabilir.

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DENİZ TOPALAK YAĞI

Deniz topalak yağı, deniz topalak bitkisinin yapraklarından, tohumlarından ve meyvelerinden elde edilen doğal bir takviyedir. Cildin bariyerini güçlendiren ve su kaybına karşı koruma sağlayan linolik asit gibi esansiyel yağ asitleri açısından zengindir. Vajinal kuruluğu olan menopoz sonrası 116 kadında yapılan bir çalışmada, üç ay boyunca günde üç gram deniz topalak yağı tüketmek, vajinal doku bütünlüğünde önemli gelişmelerle ilişkilendirildi.

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DHEA

Dehidroepiandrosteron veya Dhea, böbrek üstü bezlerinde salgılanan bir hormondur. Araştırmacılar, menopoz sonrası kadınlar için, DHEA hormonunu içeren fitillerin, genel östrojen seviyelerini yükseltmeden vajinal kuruluk, rahatsızlık ve cinsel ilişki sırasında ağrıyı azaltabileceğini bildiriyor.


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Anahtar Kelimeler:
Cinsellik
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