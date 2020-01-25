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Daha iyi grafik, daha yüksek çözünürlük, daha hızlı SSD

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.01.2020 13:15 | Son Güncelleme

Sony‘nin önümüzdeki ay tanıtım 2020’nin son çeyreğinde satışa sunmasını beklediğimiz yeni nesil oyun konsolu PS5 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Daha iyi grafik, daha yüksek çözünürlük, daha hızlı SSD

Geçtiğimiz günlerde sizler için PS5 hakkında bilinen her şeyi bir araya getirmiştik. Bu haberimize ise aşağıdan ulaşabilirsiniz. Şimdi ise oyuncuların PS5’ten beklentileri için yeni bir araştırma sonucu yayınlandı.

Oyuncular üzerinde yapılan araştırmaya göre, oyuncuların yüzde 68’i PS5’ten daha iyi grafik bekliyor. Yükleme süreleri bildiğiniz gibi bu nesilde saç baş yolduracak kadar uzamaya başlamıştı. Bu yüzden de oyuncuların yüzde 63’ü PS5’ten daha kısa yükleme süreleri sunmasını istiyor.

Araştırmanın bir diğer konusu ise çözünürlüktü. Oyuncuların sadece yüzde 40’lık bir dilimi 8K desteğinin önemli olduğunu belirtiyor. Dualshock 5 için ise oyuncuların yüzde 49’u daha rahat bir kontrolcü bekliyor.

Bir diğer husus ise geriye uyumluluk. Bildiğiniz gibi Xbox One ile Microsoft geriye uyumluluk konusunu çözmüştü. Oyuncuların yüzde 48’i PS5’te geriye uyumluluğun olmasını istiyor.  Sony’nin açıklamalarına göre geriye uyumluluk PS5’te olacak. Ancak bu uyumluluğun PS3, PS2 ve PS1 oyunlarını kapsayıp kapsamayacağı henüz bilinmiyor.

Çözünürlük konusunda yeni nesil konsollar 4K / 60 FPS deneyimi kesinlikle sunacak. Ancak konu 8K olduğunda bu noktada nasıl bir atılım yapılacağı bilinmiyor. 8K TV’lerin daha yaygınlaşmasına 4-5 yıl var. Muhtemelen konsollar ilk çıkışlarında 4K için odaklanacak daha sonra Pro sürümleri ile 8K çözünürlüğe destek verecek.

AMD’den beslenecek olan yeni nesil konsollar, ışın izleme özellikleri ile PC’lere kafa tutacak. RTX 2080 ayarında performans sunacağı söylenen PS5 ve Xbox Series X’in fiyatları ise 499 dolardan başlayacak. Türkiye’de ise bu konsollar vergisi ile en iyi ihtimalle 4.500 TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Sony PS5

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