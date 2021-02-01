Daha kısa sürede ortodontik problemlerin çözülmesi mümkün mü?

Bugün her yaştan insan tedavi olabiliyor ve daha estetik bir görüntüye kavuşuyor. Ortodontik tedavi ile ilgili bazı insanların endişeleri olabiliyor. Bunları sıralamak gerekirse; Maliyetli bir tedaviye başlama, tedavi sürecinde nasıl görünecekleri… Tedavinin uzun sürmesi ile yaşam kalitesini düşüreceği gibi düşüncelerle insanlar tedavilerini erteleyebiliyor. Oysa bir defa ortodontik tedavi sürecinden geçildikten sonra ömür boyu sürecek bir görünüm memnuniyeti, sağlıklı ağız yapısı ve estetik gülümseme gibi büyük kazanımlar elde edilir.
Tedavi sürecini dert eden, ortodonti problemini kısa zamanda çözüp estetik gülüşüne çabucak ulaşmak isteyenler için alternatif bir uygulama var; hızlandırılmış ortodontik tedavi. Bugün artık ortodontik tedavide gayet güzel gelişmeler yaşanıyor, teknoloji sağlık alanlarına da yeni soluklar, sevindirici gelişmeler kazandırıyor. Benimde akademik çalışmalarımı üzerine hazırladığım ,kliniğimde güvenle uyguladığım “Piezocision“ ortodontik tedavi sürecini kısaltan bilimsel olarak etkisi kanıtlanmış bir uygulama.
Bu metot lokal anestezi altında diş etlerine ufak cerrahi müdahaleler içeriyor. Çok kısa bir sürede yapılıyor, 10 dakikalık bir uygulama süresi var. Hastaların diş etlerine bir takım titreşimli cihazlar ile ultrasonik dalgalar uygulanıyor. Bu metot ile tedavi süreleri %30-40’a varan oranlarda azaltılabiliyor. 1 yıl sürecek tedavi 7-8 aya düşebiliyor.
Ortodonti Uzmanı Dr. Yasin Akgül
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