HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Daha kısa sürede ortodontik problemlerin çözülmesi mümkün mü?

Daha kısa sürede ortodontik problemlerin çözülmesi mümkün mü?

01.02.2021 16:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Daha kısa sürede ortodontik problemlerin çözülmesi mümkün mü?

Hepimiz rahatça konuşup gülmek istiyoruz. Gülerken fiziksel görünümümüzle ilgili endişe etmek istemiyoruz. Ortodontik problemler yüz estetiğini bozuyor ve ağız sağlığını tehdit ediyor. Fiziksel görünüme zarar vermesinin yanında psikolojik problemlere de neden oluyor.

Bugün her yaştan insan tedavi olabiliyor ve daha estetik bir görüntüye kavuşuyor. Ortodontik tedavi ile ilgili bazı insanların endişeleri olabiliyor. Bunları sıralamak gerekirse; Maliyetli bir tedaviye başlama, tedavi sürecinde nasıl görünecekleri… Tedavinin uzun sürmesi ile yaşam kalitesini düşüreceği gibi düşüncelerle insanlar tedavilerini erteleyebiliyor. Oysa bir defa ortodontik tedavi sürecinden geçildikten sonra ömür boyu sürecek bir görünüm memnuniyeti, sağlıklı ağız yapısı ve estetik gülümseme gibi büyük kazanımlar elde edilir.

HIZLANDIRILMIŞ ORTODONTİK TEDAVİ

Tedavi sürecini dert eden, ortodonti problemini kısa zamanda çözüp estetik gülüşüne çabucak ulaşmak isteyenler için alternatif bir uygulama var; hızlandırılmış ortodontik tedavi. Bugün artık ortodontik tedavide gayet güzel gelişmeler yaşanıyor, teknoloji sağlık alanlarına da yeni soluklar, sevindirici gelişmeler kazandırıyor. Benimde akademik çalışmalarımı üzerine hazırladığım ,kliniğimde güvenle uyguladığım “Piezocision“ ortodontik tedavi sürecini kısaltan bilimsel olarak etkisi kanıtlanmış bir uygulama.

HIZLANDIRILMIŞ ORTODONTİK TEDAVİ NASIL UYGULANIYOR?

Bu metot lokal anestezi altında diş etlerine ufak cerrahi müdahaleler içeriyor. Çok kısa bir sürede yapılıyor, 10 dakikalık bir uygulama süresi var. Hastaların diş etlerine bir takım titreşimli cihazlar ile ultrasonik dalgalar uygulanıyor. Bu metot ile tedavi süreleri %30-40’a varan oranlarda azaltılabiliyor. 1 yıl sürecek tedavi 7-8 aya düşebiliyor.

Ortodonti Uzmanı Dr. Yasin Akgül
Facebook://@dryasinakgül
Instagram://@dryasinakgül
Youtube://@ Ortodontist Dr. Yasin Akgül
dryasinakgul.com
 

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa... Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa...
Kemoterapi sonrası kan geliyorsa dikkat! İşte komplikasyonlarKemoterapi sonrası kan geliyorsa dikkat! İşte komplikasyonlar
24 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 24?24 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 24?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Süt banyosu' ile gündem olmuştu! İşte yeni işi

'Süt banyosu' ile gündem olmuştu! İşte yeni işi

İsrail'deki cenaze töreni tüm dünyayı şoke etti!

İsrail'deki cenaze töreni tüm dünyayı şoke etti!

Açıklama geldi! 'Olayın iç yüzü...'

Açıklama geldi! 'Olayın iç yüzü...'

F.Bahçe'den transferde son gün bombası

F.Bahçe'den transferde son gün bombası

İzmir'de peş peşe depremler!

İzmir'de peş peşe depremler!

Türkiye’de de giderek yayılıyor! Uzmanlardan kritik uyarı

Türkiye’de de giderek yayılıyor! Uzmanlardan kritik uyarı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Diğer Haberler

Kilo alamama nedenleri arasında stres de var! Sağlıklı kilo almak için ne yapmalı?

Yiyorum, kilo alamıyorum diyorsanız bir de bu önerileri deneyin

Kanserin çaresi kemik iliği nakli nedir? Kemik iliği bağışı için neler yapılmalı?

Kemoterapi sonrası kan geliyorsa dikkat! İşte komplikasyonlar

Geç boşalmanın sebebi ne? Eğer 30 dakikadan fazlaysa...

Geç boşalmanın sebebi ne? Eğer 30 dakikadan fazlaysa...

Çift kat maske sizi koronavirüsten nasıl korur?

Çift kat maske sizi koronavirüsten nasıl korur?

Kekemelik neden olur? Kekemelik tedavisi kesin çözüm verir mi?

2-7 yaş arasında ortaya çıkıyor! Ebeveynler dikkat

Kaygı bozukluğu (anksiyete) nedir? Anksiyete tedavisinde ilaç kullanılır mı?

Aynı rüyayı tekrar tekrar görüyorsanız sebebi bu olabilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.