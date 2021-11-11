Daha mutlu olmak bu kadar kolay! Mutluluğunuzu artıracak ve keyfinizi yükseltecek sihirli besinler

Sadece yediklerinize ve içtiklerinize dikkat ederek daha mutlu ve rahat hissetmeniz mümkün. Tabii ki belli gıdaları tek başına tüketmek yetmeyecek ama spor yapmak gibi aktivitelerle birleştiğinde bu besinlerin mutluluk takviyesi olduğunu göreceksiniz! İşte daha mutlu biri olmanıza katkı sağlayacak besinler...

MUZ

Birçok faydalı vitamin içeren muz, aynı zamanda bir serotonin deposudur. Zaten mutluluk artırıcı besinlerin en meşhuru da o! Muz, verdiği enerji ve güç sayesinde sporcular tarafından da bol bol tüketilir. Sınavlarla başı dertte olan öğrenciler için de muz iyi bir destekçi olabilir.

BİTTER ÇİKOLATA

Mutluluğun kesinlikle çikolata ile bir ilgisi var, özellikle de bitter çikolata ile! Bitter çikolata da mutluluğunuzu hızla artıracak serotonin deposu besinlerden bir tanesi.

YOĞURT

Diğer tüm faydaları ile birlikte yoğurt, serotonin açısından da oldukça zengin bir gıda. Yoğurt sayesinde bir yandan sağlıklı beslenmenin tatminini yaşarken diğer yandan mutluluğunuzun artığını hissedebilirsiniz.

DOMATES

Kahvaltı softalarının yıldızı ve ana yemeklerin en büyük dostu domates de mutluluğunuzu artırır ve daha iyi hissetmenize yardım eder.

YUMURTA

Mutfakta en çok tüketilen besinlerden olan yumurta, birçok açıdan epey faydalı bir gıda. Özellikle sabahları tükettiğinizde güne pozitif bir başlangıç yapmanız mümkün.

ÇİLEK

Çocukların sevgilisi ve en sevilen meyvelerden biri olan çilek, keyfinizi yerine getirecek sihirli meyvelerden bir tanesi! Meyve salatalarıyla ya da çikolatayla birlikte beraber keyifle tüketebilirsiniz.

CEVİZ

Serotonin içeren besinler sadece meyve, sebze ve süt ürünleri değil, kuru yemişler de mutluluk artırıcı özellikler taşıyor. Evden çıkarken yanınıza aldığınız bir parça ceviz gün içinde ihtiyacınız olan motivasyonu kazanmanıza yardımcı oluyor.

ANANAS

Kansere karşı mücadele edenlere oldukça yardımcı olan besinlerden birisi olan ananas, aynı zamanda mutluluğa da destek oluyor. Hem mutluluk hem sağlık bir arada, kim istemez ki!

