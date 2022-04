Daha neler göreceğiz! Yapay zekalı mikrodalga fırın insan öldürmeye çalıştı

Yapay zeka çalışmaları son dönemde hız kazanmışken, yapay zekanın olası tehlikelerine dikkat çekenler bazı kesimler de yok değil. Bu düşünceye sahip olan insanlardan bazıları, yapay zekanın insanların ölümüne hatta ve hatta insanlığın sonunu getirebileceğine inanıyor. Lucas Rizzotto isimli bir adamın başına gelenler ise yapay zekanın tehlikeli olabileceği düşüncesini adeta destekliyor.

Rizzotto, Twitter'daki açıklamalarına göre; OpenAI şirketinin yapay zekası GPT-3 kullanarak çocukluktaki hayali arkadaşını gerçeğe dönüştürdü. Ancak hayatının en korkutucu deneyimlerinden birine yaşadı.

I brought my childhood imaginary friend back to life using A.I. (#GPT3) and it was one of the scariest and most transformative experiences of my life.



A thread ???? (1/23) pic.twitter.com/70C9Yo7m4x