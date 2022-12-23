Daha önce 7 defa daha kaçmış! Polisin kilometreler süren takibiyle yakalandı: Çocuk hasta mecbur kaldım

İnegöl'ün Akhisar Mahallesinde devriye atan polis ekipleri, dün akşam saat 22.00 sıralarında, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı.

POLİSLERİ PEŞİNE TAKTI

Yaklaşık 10 kilometre kaçan otomobilin sürücüsü polis ekiplerince yakalanarak, durduruldu. Polisin yaptığı incelemede sürücü Seyit A. Y.'nin ehliyetinin olmadığı ve daha önce de 7 kez 'dur' ihtarına uymayıp kaçtığı belirlendi.



Seyit A.Y., polisin neden kaçtın sorusuna ise "Çocuk hasta, 1 haftadır hastanede yatıyor. Çocuk olunca mecbur kaldım" diye cevap verdi.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Seyit A. Y.'ye, araç muayene süresinin geçmesi, ehliyetsiz araç kullanmak ve 'dur' ihtarına uymamaktan toplam 4 bin 989 TL para cezası kesildi.



Otomobil ise trafikten men edilerek çekici ile otoparka çekildi. (DHA)