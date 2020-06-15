Daha önce alerjimiz olmayan maddeler neden alerjik hale gelir?

Alerjiler temel olarak iki aşamada gelişir. Birinci aşama: İlk olarak, bağışıklık sisteminiz immünoglobulin E (IgE) adı verilen antikorlar oluşturarak belirli maddelere yanıt verir. Bu kısma duyarlılaşma denir. Polen alerjisi ya da gıda alerjisi gibi tiplere olarak, bu antikorlar solunum yollarınızda, gastrointestinal sisteminiz ve cildiniz de dahil olmak üzere lokalize olurlar. İkinci aşama: Bu alerjene tekrar maruz kalırsanız, vücudunuz kimyasal histamin de dahil olmak üzere enflamatuar maddeleri serbest bırakır. Bu durum, kan damarlarının genişlemesine, mukus oluşmasına, ciltte kaşıntıya ve solunum yolu dokularının şişmesine neden olur. Bu alerjik reaksiyon, alerjenlerin içeri girmesini durdurmak ve içeri giren alerjenlerin neden olabileceği tahriş veya enfeksiyonlarla mücadele etmek içindir. Yani alerjileri bu alerjenlere aşırı bir tepki olarak düşünebilirsiniz. Bundan sonra, vücudunuz artık bu alerjene her maruz kaldığında benzer şekilde tepki verir. Hafif alerjilerde kabarık gözler, tıkalı bir burun ve kaşıntılı bir boğazla karşı karşıya gelebilirsiniz. Şiddetli alerjilerde ayrıca kurdeşen, ishal ve nefes darlığı da ortaya çıkabilir.

Alerjiler, vücudun kimi maddeleri yabancı olarak kabul etmesi ve bunlarla savaşmak için bağışıklık sistemi tepkisini aktif hale getirmesi sonucunda ortaya çıkar.

Hayatımızın herhangi bir döneminde, herhangi bir yaşımızda alerji geliştirmemiz mümkündür. Her alerji doğuştan itibaren kendini göstermek durumunda değildir. Örneğin pek çok kişi süt, yumurta ve glüten alerjileri ile 20’li, 30’lu yaşlarda karşılaşmaktadır. Daha önce alerjiniz olmayan bir şeye bir yaştan sonra alerjiniz olabilir.

Bazı alerjilerin neden ileriki yaşlarda geliştiği tam olarak açıklanamamakla birlikte pek çok nedenin etkili olduğu düşünülmektedir. Başta vücudun çok fazla maruz kaldığı glüten olmak üzere, endüstrileşme, hava kirliliğinin artışı ve sağlıksız beslenmenin bunda etkisi olduğu bilinmektedir. Nitekim paketli gıdalar, genetiği ile oynanmış tohumlar bizi doğallıktan giderek uzaklaştırmaktadır. Öte yandan yıllarca kuş beslemiş birinin aniden bir alerjik reaksiyon göstermesinin altında, tek bağışıklık hücresinin kuşu düşman şeklinde yanlış tanımlaması yatıyor olabilir.

Yetişkin alerjilerinin olası tetikleyicileri arasında bağışıklık sistemi fonksiyonunun azaldığı bir anda (örneğin hamilelik ya da bağışıklık baskılayıcı tedaviler gibi) alerjene maruz kalma da sayılabilir.