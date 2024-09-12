Daha önce bacağında vurulan avukat milyonluk uyuşturucuyla yakalandı: Aldım ama kime vereceğimi bilmiyordum

Konya’da 2021 yılında adliye otopark girişinde uğradığı silahlı sonucu bacağından yaralanan avukat A.İ., İstanbul’dan Konya’ya gelirken 25 bin adet uyuşturucu hap ile yakalandı. İnci ve yanındaki arkadaşı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULUNCA YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçtiğimiz günlerde kent merkezinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda bagajdaki koli içerisinde 25 bin sentetik uyuşturucu hap bulundu. Polisin kimlik kontrolünde araç sürücüsü A.İ.’nin Konya Barosuna kayıtlı avukat olduğu belirlendi. Sürücü avukat A.İ. ile yanında bulunan arkadaşı İ.Ç. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

"360 BİN LİRA VERDİM, KOLİYİ KİME VERECEĞİMİ BİLMİYORDUM"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan avukat A.İ. ve arkadaşı savcılığa sevk edildi. A.İ. burada verdiği ifadede, "Bu dosya hakkında müvekkilim olan kişi ile görüşmek için İstanbul’a gittim. Orada dosya ile ilgili konuştuktan sonra konu uyuşturucuya geldi. Daha sonra görüştüğüm kişi elinde uyuşturucu özelliği olan sentetik hap olduğunu söyledi. Ben de ona elden 360 bin lira verdikten sonra getirdiği koliyi aracın bagajına koydu ve Konya’ya geldik. Koliyi Konya’da kime vereceğimi bilmiyordum, kime vereceğimizi İ.Ç. biliyordu" şeklinde konuştuğu öğrenildi.

Avukat A.İ.’nin yanında bulunan İ.Ç.’nin de ifadesinde, "Uyuşturucudan bilgim yok" dediği öğrenildi.

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYONUN ÜZERİNDE

Yapılan incelemelerde ise sentetik hapların piyasa değerinin 1 milyon 500 bin liranın üzerinde olduğu belirlendi. A.İ. ve ve arkadaşı İ.Ç. çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Avukat A.İ.’nin 7 Ekim 2021’de Konya Adliyesi bahçesinde silahlı saldırıya uğradığı ve bu saldırı sonucunda bacağından yaralandığı ortaya çıktı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır