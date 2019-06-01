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Daha önce birlikte yaşadığı kadını üzerine benzin dökerek yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 01:04 | Son Güncelleme

Konya'nın Bozkır ilçesinde bir kişi daha önce birlikte yaşadığı kadın ile yanındaki 3 yakınının üstünü benzin döktükten sonra tutuşturdu - Olayda kendisi de yaralanan zanlının ayrıldığı kadından olan 1 yaşındaki oğlu ağır yaralandı

Konya'nın Bozkır ilçesinde bir kişi daha önce birlikte yaşadığı ve bir süre önce ayrıldığı kadın ile yanındaki 3 yakınının üstünü benzin dökerek tutuşturdu.

Celal Dutal (54) bir süre birlikte yaşadığı ve bir erkek çocuk sahibi olduğu Gülay Kostak'ın (37) evinin önüne geldi. Gülay Kostak, yanında Dutal'dan olan 1 yaşındaki oğlu Yusuf Kostak, ayrıldığı eşinden olan oğlu ve kız kardeşi ile evden çıkarken Celal Dutal yanlarına gelerek üstlerine benzin döktü. Dutal, daha sonra Kostak ve yanındaki kişileri ateşe verdi.

Vücutlarının çeşitli yerleri yanan Kostak ve yanındakilere çevredeki vatandaşlar ile olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Üzerine ateş sıçrayan Celal Dutal da yaralandı.

Bozkır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradan Konya'daki diğer hastanelere sevk edildi. Ağır yaralanan 1 yaşındaki Yusuf Kostak ise hava ambulansı ile Konya'ya gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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