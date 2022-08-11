HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Daha önce böylesini duymadınız! ATM etrafa para saçtı, vatandaş ne yapacağını şaşırdı

Daha önce böylesini duymadınız! ATM etrafa para saçtı, vatandaş ne yapacağını şaşırdı

11.08.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşine az rastlanacak olay Zonguldak'ta meydana geldi. Çaycuma ilçesinde bir vatandaş ATM'ye kapasitesinden fazla para yüklemeye çalıştı ve sonra da arkasına bakmadan yoluna devam etti. ATM paraları çekemeyince etrafa saçmaya başladı. İlk başta ne yapacağını bilemeyen vatandaşlar daha sonra polise haber verdi. İlginç olayla ilgili tutanak tutuldu.

Daha önce böylesini duymadınız! ATM etrafa para saçtı, vatandaş ne yapacağını şaşırdı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir bankaya ait olan ATM’nin kapasitesinden fazla para yükleyen vatandaş arkasına bakmadan yoluna devam etti. ATM paraları hazneye çekemeyince geri bıraktı. Yola saçılan paraları görenler durumu ekiplere haber verdi.

a

PARALAR ATM'NİN ÖNÜNE SAÇILDI

Olay, dün gece saatlerinde ilçenin İstasyon Mahallesi’nde bulunan şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. İddialara göre, bir bankanın ATM’sine kapasitesinden fazla para yükleyen vatandaş, paraları tamamen yüklediğini sanıp ATM başından ayrıldı. Kapasite fazlası paraları hazneye çekemeyen ATM, paraları geri bıraktı. Paralar ise ATM önüne saçıldı. Yerlere paranın saçıldığını gören vatandaşlar durumu polisi arayarak bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ATM’den yere saçılan paraları toplayarak ilgili birimlere haber verdi. Olayla ilgili tutanak tutuldu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuşadası'nda kan donduran olay! Belediye çalışanı komşu kavgasında hayatını kaybettiKuşadası'nda kan donduran olay! Belediye çalışanı komşu kavgasında hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu'nun YSK açıklamasına İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt!Kılıçdaroğlu'nun YSK açıklamasına İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt!
Martı İleri Teknoloji şirketine soruşturmaMartı İleri Teknoloji şirketine soruşturma
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak para ATM
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Harabede bir avuç bulundu! 8 yılın sonunda 70 tona çıkarıldı

Harabede bir avuç bulundu! 8 yılın sonunda 70 tona çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni indirim açıklaması! 'Büyükbaş hayvan etleri de indirimli satılacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni indirim açıklaması! 'Büyükbaş hayvan etleri de indirimli satılacak'

Nwakaeme'nin yeni adresi ''Pes'' dedirtti!

Nwakaeme'nin yeni adresi ''Pes'' dedirtti!

Dev vurgunda yeni gelişme! Şirketin kurucusu ilk kez konuştu

Dev vurgunda yeni gelişme! Şirketin kurucusu ilk kez konuştu

Bakan Nebati'nin 'ÖTV' sözleri gündem oldu

Bakan Nebati'nin 'ÖTV' sözleri gündem oldu

Ali Babacan'a canlı yayında protesto şoku! Yapmadıkları kalmadı

Ali Babacan'a canlı yayında protesto şoku! Yapmadıkları kalmadı

İlginizi Çekebilir

Bir damlası müshil etkisi yaratıyor! Kabızlığı bitiriyor

Bir damlası müshil etkisi yaratıyor! Kabızlığı bitiriyor

Bugün vereceğiniz karar geleceğinizi etkileyecek

Bugün vereceğiniz karar geleceğinizi etkileyecek

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Bildiğiniz her şeyi unutun! Acıktığınızda yemek yerseniz...

Bildiğiniz her şeyi unutun! Acıktığınızda yemek yerseniz...

Her gece balla karıştırıp tüketin! Etkisi inanılmaz

Her gece balla karıştırıp tüketin! Etkisi inanılmaz

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.