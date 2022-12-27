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  4. Daha önce böylesini görmediniz! Seyir halindeki araçtan sarktı başka araca saldırdı

Daha önce böylesini görmediniz! Seyir halindeki araçtan sarktı başka araca saldırdı

27.12.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da çekilen görüntüler izleyenleri hem korkuttu hem de şaşkına çevirdi. Basın Ekspres yolunda yaşanan olayda bir trafik magandasının kullandığı araçtan sarkan bir saldırgan seyir halindeki başka bir araca zarar vermeye çalıştı. Hem kendini hem karşı araçtakini hem de yoldaki diğer araç sürücülerin canını hiçe sayan magandaların görüntüleri sosyal medyada çok sayıda kullanıcının tepkisini çekti.

Daha önce böylesini görmediniz! Seyir halindeki araçtan sarktı başka araca saldırdı

Basın Ekspres yolunda otomobilin içinde bulunan bir şahıs, seyir halinde olan başka bir otomobil sürücüsüne camdan sarkarak saldırdı. Yaşanan ilginç anları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI

Olay, akşam saatlerinde Basın Ekspres yolunda yaşandı. Bir trafik magandasının kullandığı otomobilin içinde bulunan bir şahıs, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle başka bir otomobilin önüne kırdı. Aracı durduramayınca seyir halindeyken otomobilin yanına yaklaşarak camdan sarkan şahıs, araca vurmaya başladı. Tartışma, seyir halindeyken birkaç dakika devam etti. Trafik magandası, otomobilin önüne kırarak adeta kazaya davetiye çıkardı.

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Yaşanan ilginç olayıysa başka bir otomobil şoförü, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, otomobilin içinde bulunan bir şahsın camdan sarkarak diğer otomobile vurduğu anlar görülürken, görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü.

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