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Daha önce bu kadarı görülmemişti; İstanbul'daki manzara korkuttu: "Bekledim, bekledim, eve dönmek zorunda kaldım"

08.11.2024 17:20
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İstanbul'da ortaya çıkan manzara korkuttu. Deniz suyunun çekilmesiyle Menekşe sahilinde küçük adacıklar ortaya çıktı. Balıkçılar bu durumdan hayli şikayetçi, balığa çıkamadıkları için isyan ediyorlar. Sahilde ortaya çıkan adacıklar havadan görüntülendi.

Daha önce bu kadarı görülmemişti; İstanbul'daki manzara korkuttu: "Bekledim, bekledim, eve dönmek zorunda kaldım"

İstanbul’da deniz suyu çekildi, balıkçılar avlanmaya çıkamadı! Balıkçıları isyan ettiren olay kameraya da yansırken tedirginlik yarattı.

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İstanbul Küçükçekmece’deki Menekşe Sahili’nde deniz suyu çekilerek, sahil boyunca küçük adacıklar oluştu.

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Menekşe Deresi’ndeki balıkçılar ise denizin sığlaşması nedeniyle kayıklarıyla denize açılamadı.

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Havadan çekilen görüntülerde sahil şeridi boyunca adacıkların oluştuğu ve deniz suyunun metrelerce çekildiği görüldü.

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Deniz suyunun bu yıl önceki yıllara göre çok daha fazla çekildiğine dikkat çeken balıkçılar, suyun sığlaşması nedeniyle avlanmaya çıkamadıklarını dile getirdi.

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“DENİZİN ÇEKİLMESİNDEN DOLAYI BALIĞA ÇIKAMIYORUZ”

Menekşe Deresi’nde balıkçılık yapan Fatih Akkor, bu yıl deniz suyu seviyesinde her zamankinden daha fazla çekilme olduğunu belirtti.

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Akkor şöyle konuştu: ‘‘Deniz suyu hiçbir yıl bu kadar fazla çekilmemişti. Bu yıl çekilme durumu 60-70 santimetre kadar oldu.

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Bu durum yağmurlarla da ilgili. Küçükçekmece Gölü ve barajlardan su gelmemesi bu çekilmeyi de etkiledi.

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Belki birkaç güne su seviyesi düzelecek ama bu yıl her zamankinden daha fazla olan çekilme araştırılmalı. Biz balıkçılık yaptığımız için hissediyoruz.

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Ben suların çekilmesinden dolayı dün akşam balığa çıkamadım. Kayığım yatıyor, bekledim bekledim denize açılamadım. Çıksam giremeyecektim, o yüzden evime gitmek zorunda kaldım. Şimdi de bu saatte evimden geliyorum. Rızkımızı bile etkiliyor” (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Marmara deniz suyu
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