Daha önce çalıştığı fırından hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde daha önce işçi olarak çalıştığı ekmek fırınına pencere camını kırarak girip, içerdeki 6 bin lirayı çaldığı ileri sürülen 1 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

8 Mayıs'ta Pınarkent Mahallesi'ndeki bir ekmek fırınında çekmecedeki 6 bin lira çalındı. Jandarma fırın sahibinin şikayeti üzerine harekete geçti. Pencere camı kırılarak girilen fırından yapılan hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden şüphelinin daha önce fırında işçi olarak çalışan 35 yaşındaki Gökhan K., olduğu belirlendi. Jandarma, Gökhan K.'yi evinde dün yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık olayından 2 hafta önce çalıştığı fırındaki işinden ayrıldığı öğrenilen Gökhan K., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

