Daha önce de 2 kez büyük ikramiye vermiş! Talihli biletleri satan bayiler konuştu: "Bana çıksaydı akrabalarımı silerdim"

Dün akşamki heyecan dolu çekilişin ardından talihli biletlerin sahipleri merak konusu oldu. Biletleri satan Giresun ve Bursa'daki bayilerin sahipleri satışı kendileri gerçekleştirdikleri için memnun. Giresun halkı da talihli biletin kente vurmasından duyduğu mutluluktan bahsederken bayi sahipleri duygularını dile getirdi.

KAZANDIRAN NUMARALAR

Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiye çekilişi, dün saat 23.00'te başladı. Bu yıl, 200 milyon TL'lik büyük ikramiye 6-5-3-0-3-0-3 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti. Bu yıl 1 milyar 395 milyon 900 bin TL'lik ikramiyenin dağıtıldığı 2023 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde toplam 15 kategoride çekiliş gerçekleşti. 200 milyon, 20 milyon, 2 milyon, 1 milyon, 500 bin, 50 bin, 20 bin, 10 bin, 5 bin, 3 bin, 2 bin, 800, 400, 200 (Amorti) ve 200 bin TL (Teselli) kazandıran yılbaşı bilet numaraları, noter huzurunda belirlendi. Amorti isabet eden rakamlar ise 0 ve 6 oldu.

ÇEYREK BİLETE İSABET ETTİ

Büyük ikramiye isabet eden biletler ise Giresun- Merkez, Bursa-Osmangazi ve online olarak satıldı. Giresunlu talihlinin henüz kim olduğu bilinmezken, büyük ikramiye isabet eden çeyrek bileti satın aldığı bayi ise belli oldu. Biletin, Giresun'da Sultan Selim Mahallesi'ndeki Hürriyet Büfe'den alındığı öğrenildi.

"SAYISAL LOTODAN DA BÜYÜK İKRAMİYEYİ VERMİŞTİK, BU ÜÇ OLDU"

Çeyrek bileti satan bayiinin sahibi Mustafa Ertürk, 50 milyon TL'lik büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin kendisi tarafından satıldığını söyledi.

Büyük ikramiye biletini kendilerinin satmalarından dolayı mutlu olduğunu belirten Ertürk şöyle konuştu:

“Bize de iyi bir sürpriz oldu. 2011 ve 2012 yılında da iki defa peş peşe sayısal lotodan da büyük ikramiyeyi vermiştik. Bu üçüncüsü oldu. Bu da Milli Piyango’dan büyük ikramiye oldu. Bize kısmetmiş. İş yerimizden böyle bir ikramiyeyi vermek bizi de mutlu etti. Kazanan her kimse, güzel şeylerde kullanır. Geleceği ile ilgili iyi bir düşüncesi vardır muhakkak. Hayırlısıyla çıkan ikramiyeyi kullanmayı nasip etsin."

"50 MİLYON AZ PARA DEĞİL"

Ertürk, büyük ikramiye çıkan kişinin yardım etmesi tavsiyesinde de bulunarak, “Bir sürü yardıma muhtaç insanlar var. SMA hastası çocuklarımız var. Onlara yardım edebilir. Bir de kendi hayatını kurtarsın. Çünkü kendi çocuklarına iyi bir gelecek temin etsin. Boşa çarçur etmesin. 50 milyon az para değil. Herkes için güzel para. Doğru kullanmasını tavsiye ederim” diye konuştu.

GİRESUNLULAR DA MEMNUN

Kent sakinlerinden Metin Günaydın da, büyük ikramiyenin kendi illerine çıkmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, “Büyük ikramiye inşallah çıkan arkadaşa hayırlı uğurlu olur. İkramiyeyi güzel yerlerde yanında 5-6 adam çalıştırır. İkramiyenin Giresun’a çıkmasının faydası olur. Ülkemizin çok fakiri var, çok da zengini var. Parasını güle güle harcasın” diye konuştu.

TALİHLİ BİLETİ MAKİNEDEN ALMIŞ

Öte yandan Bursalı talihlinin henüz kim olduğu bilinmezken, büyük ikramiye isabet eden çeyrek bileti satın aldığı bayi de belli oldu. Biletin, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'ndeki Uğur Uğur Tekel Bayi'den makineden otomatik olarak seçilerek alındığı öğrenildi.

"BANA ÇIKSAYDI BÜTÜN AKRABALARIMI SİLER, KİMSEYİ TANIMAZDIM"

Büyük ikramiye isabet eden bileti sattığı için mutlu olduğunu söyleyen bayi sahibi Onur Uğur şu ifadeleri kullandı:

"Çok mutluyum, bizim sattığımız bilete çıkması çok güzel bir şey. Kime verdik, bilmiyoruz. Online bilete çıkmış. Makineden oynanan bilete çıkmış zaten. Mutluyum, onun adına sevinçliyim. Kendi adıma da mutluyum. Güzel bir şey. İnşallah ihtiyacı olan birine çıkmıştır. Benim talihliden bir beklentim yok. Gelip de 'Bana çıktı’'demesi yeter, sevinirim. İhtiyacı varsa eğer sevinirim. Buradan daha önce 10 bin liranın üzerinde ikramiye ödemedik. 2015'ten beri bayimiz var. Bana çıksaydı; bütün akrabalarımı silerdim. Kimseyi tanımazdım. Harcardım, yerdim o parayı."

"EŞİMİN, ÇOCUKLARIMIN HAYALLERİ VARDI"

Bursalı talihli ile ilgili konuşan Sevda Fomo, "Bursa’ya çıkmış olması çok güzel, hayırlısı olsun çıkana. Bize çıkmasını isterdim. Çok hayallerimiz vardı. Eşimin, çocuklarımın hayalleri vardı. İstediklerini almak ve gelecekleri için yatırım yapmak isterdik" diye konuştu.

Bilet aldığını ama hayal kurmadığını söyleyen Halil Kır ise "Halkımız için sevinçliyiz. Çıkan arkadaşa hayırlı, uğurlu olsun. Bilet aldık ama bize çıkmadı" diye konuştu.

(DHA)

