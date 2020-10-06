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Daha önce iki kez soyulduğunu, üçüncü kez soyulunca anladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 15:27 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Kapalı Çarşı’da giyim eşyaları eksik olan esnaf kamera kayıtlarına girince son 15 gün içinde 2 kez daha soyulduğunu anlayınca şaşkına döndü.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Kapalı Çarşı’da giyim eşyaları eksik olan esnaf kamera kayıtlarına girince son 15 gün içinde 2 kez daha soyulduğunu anlayınca şaşkına döndü. Önceki hırsızlığı farkına, ikinci hırsızlıkta varan esnaf hemen polisi aradı.
Manavgat ilçesinde kapalı pazarda son günlerde meydana gelen hırsızlık olayları esnafları canından bezdiriyor.Kapalı çarşıya dadanan hırsızlar, gece üzeri brandayla kapatılan tezgahlardan giyim eşyası ve diğer malzemeleri kendi malıymış gibi çalıyor. Selçuk Ziya Senirli isimli butik sahibi, 3 gün arka arkaya hırsızlık olayına maruz kaldığını koronanın ardından birde hırsızların vurduğunu söyledi.
Kapalı Çarşıda butik işletmeciliği yapan Selçuk Ziya Senirli, Pazar günü tezgahtaki ürünlerinin eksik olduğunu fark edince işyerinin güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde birinin elinde köpek olan 2 kişinin çarşı içerisinde üzeri branda kaplı tezgahtan giyim eşyası aldığını gören Senirli, hemen polisi arayarak ihbarda bulundu. Güvenlik kameralarını yeniden inceleyen Senirli, işyerinden 29 Eylül ve 3 Ekim gecelerinde de hırsızlık yapıldığını görünce şok oldu.
Turizm esnafının bu sene salgın nedeniyle zor günler geçirdiğini, işyerinden daha önce meydana gelen ufak tefek hırsızlıkları dikkate almadıklarını belirten Selçuk Ziya Senirli, “Ancak ilk gece işyerimizden hırsızlık yapan arkadaş, şimdi hemen her gece farklı birileriyle geliyor. Adeta buraya tur düzenliyor, rehberlik yapıyor. İhtiyacı olan birisi geldiği zaman yardım ediyoruz. Bize gelip söyleseler, seve seve veririz. Geçen ayın 29’unda arkadaş gelmiş, br tanesini çalmış sesimizi çıkarmadık. Aynı arkadaş dün ve önceki gece resmen her gece gelip alıyorlar. Zaten turizmci olarak zor günler geçiriyoruz. Birde bunlar olunca artık yaptığımız işten bezdik ” dedi.
Selçuk Ziya Senirli, çarşıda geçen haftada hırsızlık olaylarının yaşandığını ve polise yansıdığını söyledi.
Kapalı çarşıda geçtiğimiz hafta yaşanan hırsızlık olaylarında bir çok işyerinin tezgahından çeşitli malzemeleri çalan şüpheliler Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanmış şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızlık olaylarının ardından Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

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