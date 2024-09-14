Daha önce jandarma kovalayan CHP'li Tanal bu kez emniyet müdürü kovaladı: Buranın sucuğunu sana yedirmem

İstanbul Çatalca'daki bir fabrika iddiaya göre işçiler sendikalaşma gerekçesiyle işten çıkarıldı. CHP Milletvekili Mahmut Tanal da işçilere destek olmak için eylem yapan işçilerin yanına gitti. İçeride Çatalca Emniyet Müdürü'nün olduğunu öğrenen Tanal görüşmek istedi ama istediği yanıtı alamadı. Sonra Emniyet Müdürünün çıkış yaptığını gören Tanal aracı durdurmak için hamle yaptı.

"SUCUK YEMEYECEK O"

Emniyet Müdürünün aracının önüne kendini atan Tanal aracın durmasını bekledi ancak öyle olmadı. Araç Tanal'ın üzerine sürüldü. Hamlesinden vazgeçmeyen Tanal pencereden gördüğü müdüre bağırarak, "Sucuk niye alıyorsun sucuk. Sucuk alacak o oradan. Bu fabrikanın sucuğunu yemeyecek o." diyerek bağırdı. Aracı durduramayan Tanal daha sonra aracı bir sürede koşarak kovaladı. Tanal'ın birkaç gün önce de işçileri tehdit ettiği gerekçesiyle emniyet müdürü hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Tanal'ın tepki gösterdiği olaylardan biri de eylem için gelen polislerin fabrikasında yemek yemesi oldu.

Mahmut Tanal eyleme destek vermeye devam ederek, "Eğer istediğimiz sonucu alamazsak Ankara'da bakanlık önünde eylemimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞTI

Mahmut Tanal, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“İstanbul Çatalca’da, düşük ücret ve hak kayıplarına karşı sendikalaştıkları için işten çıkarılan Polonez işçilerine desteğe geldik. Polonez işçileri için hukuk istiyoruz, adalet istiyoruz. İstanbul Çatalca’daki Ürdün sermayeli Polonez gıda fabrikasında çalışan işçiler, sendikalaştıkları gerekçesiyle işten atıldı. 56 gündür fabrika önünde demokratik eylem haklarını kullanarak direnen işçilerimizle bir aradayız. Direniş alanında gördük ki, burada görevlendirilen polisler, Polonez fabrikası yerleşkesine giderek kahvaltı yapıyor, yemek yiyor, çay-kahve içiyor. Polisler ayrıca fabrika yerleşkesini dinlenme alanı olarak kullanıyor. Özetle, Ürdünlü Polonez’in ürettiği sucuğu yiyen Türk polisi, firma ile işten çıkarılan işçiler arasında tarafsızlığını koruyamaz.

"TARAFSIZ OLMALI"

Emniyet, polis tarafsız olmalı. Ama bu şartlarda kendilerine olanaklarını sunan Polonez firmasına daha yakın durduklarını gözlemliyoruz. Nitekim polis, Anayasanın 34. maddesine dayanarak demokratik eylem haklarını kullanan Polonez işçilerine yönelik olarak keyfi, ölçüsüz ve orantısız müdahalede bulunuyor. Çatalca İlçe Emniyet Müdürü, işçileri, ‘Gözaltı yapıp adli işlem yaparsam, çocuğunuz zekiyse bile işe giremez’ diye tehdit etmedi mi? Zaten bu tehdidinden dolayı Çatalca Emniyet Müdürü hakkında hem suç duyurusunda bulundum hem de bugün İçişleri Bakanlığı’na şikayette bulundum.”

DAHA ÖNCE DE JANDARMA KOVALAMIŞTI

Tanal, Akbelen’deki eylemlerde de bölgeye gelen vatandaşların kimlik bilgilerini alan jandarmaya “Burada fişleme yapamazsınız” diyerek tepki göstermişti. Tanal bilgilerin yazılı olduğu kağıdı vermeyerek kaçan jandarmayı kovalamıştı.