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Daha önce kendisini vuran kişiyi, başından tabanca ile vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 12:48 | Son Güncelleme

EDİRNE'de Koray U., daha önce kendisini bacaklarından pompalı tüfekle vurarak yaralayan Tufan Ocak'ı tabancayla başından vurarak ağır yaraladı.

Daha önce kendisini vuran kişiyi, başından tabanca ile vurdu

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Koray U., daha önce kendisini bacaklarından pompalı tüfekle vurarak yaralayan Tufan Ocak'ı tabancayla başından vurarak ağır yaraladı.
Menzilahır Mahallesi'nde oturan Tufan Ocak, S.O., ile nişanlandı. Ancak iki aile arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle nişan bozuldu. 28 Haziran günü Tufan Ocak, ayrıldığı nişanlısının amcası Koray U.'yu bacaklarından pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Gözaltına alınan Tufan Ocak, sevk edildiği adli makamlarda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ocak ailesi yaşanan olayların ardından başka bir mahalleye taşındı.
Menzilahır Mahallesi'nde gece yapılan bir düğünde karşılaşan Tufan Ocak ile Koray U. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Koray U., üzerinde taşıdığı tabanca ile Tufan Ocak'ı başından vurdu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ocak'ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Olay sonrası polis tarafından yakalanan Koray U.'nun sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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Daha önce kendisini vuran kişiyi, başından tabanca ile vurduDaha önce kendisini vuran kişiyi, başından tabanca ile vurduDaha önce kendisini vuran kişiyi, başından tabanca ile vurduDaha önce kendisini vuran kişiyi, başından tabanca ile vurdu

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