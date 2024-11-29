Daha önce o bölgede bir kişi sarkıt düşünce ölmüştü! Şimdi ise 'buz kırma timi' görevde...

24 Kasım'da yağan yoğun kar ve ardından etkili olan soğuk havanın hakim olduğu Erzurum'da çatılarda biriken kar, gündüzleri güneşin etkisiyle eriyor. Gece hava sıcaklığı sıfırın altında 13 dereceye kadar düşünce de saçaklarda buz sarkıtları oluşuyor. Boyları 3 metreyi bulan buz sarkıtları, tehlike oluşturuyor.

VİNCİN SEPETİNE ÇIKIP KAZMA VE KÜREKLERLE KIRIYOR

Can ve mal güvenliğini tehdit eden metrelerce yükseklikteki sarkıtları, belediyenin buz kırma ekibi, vincin sepetine çıkıp kazma ve küreklerle kırıyor. Saat 08.00'de başlayan mesailerini karanlık çöktüğünde bitirdiklerini söyleyen Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amiri Oğuzhan Taşçıoğlu, vatandaşları özellikle saçak altlarında geçerken dikkatli olmaları konusunda uyardı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Son iki yıl içinde buz düşmesi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını, saçak altına park edilen birçok aracın da hasar gördüğünü ifade eden Taşçıoğlu, "Çatı saçaklarında oluşan buzlar Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan 'buz kırma ekibi' tarafından yapılmakta. Ekip sadece cami, hastaneler ve kamuya ait binalar ile araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu binaların saçaklarında oluşan buzları kırıyor. Diğer yerlerdeki buzların kırılması bina yönetimine aittir. Ekip, kendisine verilen yerlerinde dışında hiçbir yerde çalışma yapamaz. Çok katlı binalar yapıldığında mutlak suretle bunun önlemini almak zorundadır" diye konuştu.

"YILDA 7-8 KEZ GELİYORLAR"

Yakutiye ilçesi Aşağı Mumcu Caddesi'nde esnaflık yapan Orhan Polat, ekibin kırdığı buzların iş yeri önüne dökülmesi nedeniyle temizlik yaptı. Kış koşullarının ağır geçtiği Erzurum'da hem kendilerini hem de müşterilerinin sıkıntı çektiğini belirten Polat, "Bu iyi bir hizmet ama binalar yapılırken buz tutmayacak şekilde yapılması daha doğru. Buz kırma ekibi sezon boyunca yılda 7-8 kez gelip kırma işlemi yapıyor. Bizde iş yerimizin önüne dökülen buzları temizliyoruz" dedi.

(DHA)