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  4. Kıyafeti nedeniyle saldırıya uğramıştı! Genç kızdan 14 gündür haber yok

Kıyafeti nedeniyle saldırıya uğramıştı! Genç kızdan 14 gündür haber yok

26.11.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 6 ay önce kıyafeti nedeniyle sokak ortasında saldırıya uğrayan Kübra Ekin'den (22) 14 gündür haber alınamıyor. Kübra'nın annesi Rahime Özdemir, kızının başına bir şey geldiğini ya da alıkonulduğunu düşündüğünü söyledi.

Kıyafeti nedeniyle saldırıya uğramıştı! Genç kızdan 14 gündür haber yok

Bağcılar Mahallesi'nde annesi Rahime Özdemir ile birlikte yaşayan Kübra Ekin, alışveriş evden çıktı. Akşam eve dönmeyen Kübra Özdemir, bir gün sonra annesini arayıp, geleceğini söyledi. Ancak bu saatten sonra Ekin’in cep telefonu kapandı. Bunun üzerine Rahime Özdemir, polise başvurdu. Polis, Kübra Ekin’i bulmak için çalışma başlattı.

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Kızını birinin alıkoymuş olabileceğini söyleyen Rahime Özdemir, şöyle konuştu:

"Kızım, 14 gün önce evden 'alışverişe gidiyorum' diye çıktı. Sonra telefon açtı 'eve geliyorum' dedi ama gelmedi. Sonra telefonu kapandı. Kaç gün boyunca aradım, ne mesajı ne de interneti, hepsi kapalı. Hiç böyle bir şey yapmamıştı, ilk defa oluyor, beni habersiz bırakmıyordu. 'Üst almaya alışverişe gidiyorum' diyerek gitti bir daha gelmedi. Akşam, 'kız arkadaşımda kalıyorum' dedi, sabah aradı, 'öğlene doğru eve geliyorum' diyerek oğlumla konuştu. Sesini ben de duydum ama gelmedi. Biz aradık, ulaşamadık ona, telefonu kapalı. Ona ne oldu bilmiyorum. Bence Kübra'yı bir yerde biri tutmuş ya da bir şey olmuş. Bu ikisini de Allah bana göstermesin ama bunları düşünüyorum. Çünkü kendi kendine rahat bir şekilde duran bir kız değil. Kaç defa polise gittim bildirdim, akşam da polis bizi aradı eve gelecekler ama onlar da bulamamışlar, bilet de almamış bir yere gitmek için. Polis, 'durmadan onu arıyoruz' diyor. Ben diyorum, kızımın başına bir şey gelmiş ya da biri onu alıkoymuş, ben bunu düşünüyorum. Kızımı istiyorum, eve gelsin. Nerdeyse, eğer beni duyuyorsa bir haber versin, eve gelsin ya da bana bir mesaj atsın 'ben buradayım' diye. Bir bilsem yaşıyor nerededir, o da bana yeter."

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SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Kübra Ekin, mayıs ayında Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi'nde marketten ekmek alıp dönerken kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğramıştı. Mahallelinin müdahalesi sonucu şüpheli kaçarken, iki dişi kırılan, sağ elinin bileği incinen Kübra Ekin, hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından da taburcu edilmişti. Polis olayı soruştururken, faili ise halen bulunamadı.

DHA

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