HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Daha önce tahliye talebi reddedilmişti! Yüksel Güran ile ilgili yeni gelişme

Daha önce tahliye talebi reddedilmişti! Yüksel Güran ile ilgili yeni gelişme

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
28.01.2025 16:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetinde son olarak geçtiğimiz günlerde gerekçeli karar açıklanmıştı. Anne, ağabey ve amcanın ortak hareket ettiği vurgulanırken, Yüksel Güran'ın avukatı aracılığıyla cezaevi yönetiminden bir talepte bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Güran'ın Narin'i rüyasında görebilmek için sık sık uyuduğu aktarıldı.

Daha önce tahliye talebi reddedilmişti! Yüksel Güran ile ilgili yeni gelişme

Narin Güran'ın Diyarbakır'da kaybolduktan günler sonra çuval içerisinde cansız bedeni bulunmuştu. Kan donduran olayda çok sayıda gözaltı kararı verilmiş ve gözaltına alınanlar arasında anne, amca ve ağabey de vardı. Güran davasında mahkeme kararını açıklamış ve anne, amca ve ağabeye ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4,5 yıl hapis cezası verilmişti.

thumbs_b_c_113028b2b01f4053e990ba19a8adf2bd

"NARİN'İ KURTARMA ŞANSLARI VARDI"

Mahkemenin gerekçeli kararında anne, ağabey ve amcanın Narin Güran cinayetinde ortak hareket ettiğini, Narin Güran'ı kurtarma şansları varken yapmadıkları yer almıştı.

ANNE YÜKSEL GÜRAN'DAN YENİ TALEP

Sabah'tan Yüksel Kaçar'ın haberine göre daha önce tahliye talebi reddedilen anne Yüksel Güran'ın okuma-yazma öğrenmek için cezaevi yönetimine avukatı aracılığıyla talepte bulunduğu öğrenildi.Cezaevi yönetiminin başvuruyu değerlendireceği belirtildi.

1090143435_34_0_1266_693_1920x0_80_0_0_841f81543830a654ac5ff48a05adc773

NARİN'İ GÖRMEK İÇİN SIK SIK UYUYORMUŞ

Öte yadan Güran'ın Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ndeki tek kişilik koğuşta kızı Narin'i rüyasında görmek için de sık sık uyuduğu öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Narin Güran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 milyon TL'si yandı! Merkez Bankası'na başvurdu, geri aldı...

1 milyon TL'si yandı! Merkez Bankası'na başvurdu, geri aldı...

"Formül basit" diyerek sıraladı! Prof. Dr. Ersan Şen'den İmamoğlu'na 'Reçete'... Mansur Yavaş önerisi dikkat çekti

"Formül basit" diyerek sıraladı! Prof. Dr. Ersan Şen'den İmamoğlu'na 'Reçete'... Mansur Yavaş önerisi dikkat çekti

Daha önce tahliye talebi reddedilmişti! Yüksel Güran ile ilgili yeni gelişme

Daha önce tahliye talebi reddedilmişti! Yüksel Güran ile ilgili yeni gelişme

Messi'nin veliahtı Süper Lig'e geliyor! Bir dönemin patlama yapması beklenen yıldızı ile görüşmeler başladı

Messi'nin veliahtı Süper Lig'e geliyor! Bir dönemin patlama yapması beklenen yıldızı ile görüşmeler başladı

Kartalkaya yangınında otel müdüründen akılalmaz iddia!

Kartalkaya yangınında otel müdüründen akılalmaz iddia!

Ahmet Ercan Marmara depremi için tarih verdi!

Ahmet Ercan Marmara depremi için tarih verdi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.