Daha önce Talibanla savaşmıştı! Rus askerlerine seslendi: 'Sizin için geliyorum'

Ordudan ayrıldığından beri haşere kontrol alanında çalışan 30 yaşındaki Parker, hiçbir şey yapmadan arkasında yaslanıp Kiev'in ve saldırı altındaki diğer şehirlerin görüntülerini izleyemediğini söyledi. Savaş gazisi "kötülüğün canlanmasının, iyi adamların hiçbir şey yapmadığı anlamına geldiğini" ifade etti.

Folkestone'da bir askeri ekipman mağazasında savaş için teçhizat satın aldığı esnada "Savaşı onlara göstereceğiz." dedi.

'BURADA ÖYLECE OTURUP BEKLEMEYECEĞİM'

"Masum insanlar ölüyor. Gerçekten gidip insanlara yardım edebileceğim ve etkili bir şekilde hayat kurtarmamı sağlayacak deneyimim var. Hiçbir şey yapmadan oturup sadece televizyon izleyemem. Bence daha fazlasını yapmalıyız. Bu yüzden kendimi öne atıyorum. Başkalarının daha fazlasını yapmasını beklemeyeceğim. Bu yüzden gidiyorum."

Parker, Gravesend'de büyüyen ve 16 yaşından itibaren Kraliyet Alayı'nda görev yapan bir askerdi .

'SİZİN İÇİN GELİYORUM'

Parker, sosyal medyada Rus askerlerine ait olduğunu anladığı hesaplardan şimdiden tehditler aldığını söyledi. İngiliz asker "Twitter'da çok sayıda ölüm tehdidi alıyorum. Söyleyebileceğim birkaç şey var ama bunların yeri ve zamanı var. Ama evet, sizin için geliyorum." diyerek Rus askerlerine seslendi.

Adını Wozza olarak belirten ve Parker gibi eski bir asker olan tedarik şirketinin sahibi şunları söyledi: "George Eski meslektaşlarımdan biri ve şu an gerçekten Ukrayna'nın özgürlüğü için savaşmak üzere Ukrayna'ya gidiyor. Ona hayranım. Eski askerlerimden biri ve çok cesur bir adam. Afganistan'a da gitmişti ve savaş bölgesinin ne demek olduğunu çok iyi biliyor. Umarım sağ salim döner."



