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Daha önce yaralı bulunan caretta caretta'nın bu kez ölü bedenine ulaşıldı

20.05.2021 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Didim ilçesinde daha önce yaralı bulunan ve tedavi edilerek denize bırakılan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ölü bulundu.

Daha önce yaralı bulunan caretta caretta'nın bu kez ölü bedenine ulaşıldı

Aydın Altınkum Sahillerinde ölü bir caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasını görenler, belediye ekiplerine bildirdi. Durumdan haberdar olan Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı bir ekip, Didim'den kaplumbağayı alarak Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) götürdü.

DAHA ÖNCE AĞLARA TAKILIP UZVUNU KAYBETMİŞTİ

DKMP personeliyle birlikte, ölü kaplumbağada inceleme yapıldı. Üzerinde bulunan TR-Y1615 numaralı markanın, Dalyan'da bulunan DEMAKER'de takıldığı belirlendi. Daha önce misinalara takılarak bir uzvunu kaybettiği ortaya çıkan caretta caretta'nın iyileşince denize salındığı şimdi ise ağlara takılıp boğularak öldüğünün düşünüldüğü ifade edildi.

EKODOST Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, "Balıkçılar ağlarına ve paragatlarına takılan kaplumbağa gördüklerinde, ihbar etmeleri halinde bu canlıların hayatlarının kurtarılması sağlanacaktır. Duyarlı insanların çoğalması, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve turistik işletmelerin iş birliği yapması, bu sevimli canlıların sağlıklı bir şekilde yaşaması için çok önemlidir" dedi.

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(DHA)

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Aydın
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