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Daha parasını bile ödemediği akülerini çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 12:05 | Son Güncelleme

AKSARAY’da park halinde bulunan TIR'ın aküleri, 10 gün içinde 2 kez çalındı.

Daha parasını bile ödemediği akülerini çaldılar

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da park halinde bulunan TIR'ın aküleri, 10 gün içinde 2 kez çalındı. TIR sahibi İbrahim Arı, "On gün önce 2 tane aküm çalındı. Yerine akü aldım. Borcunu bile ödemeden onları da çaldılar" dedi.
İbrahim Arı, 38 D 4909 plakalı TIR'ını gece saatlerinde Ereğli Kapı Mahallesi 4113 Sokak üzerine park edip, evine gitti. Sabah aracının başına gelen Arı, akülerinin çalındığını fark edip, polisi aradı. Polis, olayla ilgili araştırma başlatırken, 10 gün içinde akülerinin ikinci kez çalındığını anlatan Arı, "On gün önce sanayide iki tane aküm çalındı. İki tane sıfır akü taktırdım. Şimdi de bunlar çalındı. Koruması bile var ama hırsız kırıp, götürmüş. Çalınan akülerin parasını bile ödemedim. Evimin önünde oluyor, ben ne yapayım? Gece gündüz başını mı bekleyeyim? "dedi.

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Daha parasını bile ödemediği akülerini çaldılarDaha parasını bile ödemediği akülerini çaldılarDaha parasını bile ödemediği akülerini çaldılar

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