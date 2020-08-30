Daha sade bir yaşam sürmek isteyenler için ipuçları

Daha yalın ve sade bir hayat sürmek istiyorsanız ilk olarak...
İş yükü, sosyal olma alışkanlığı, ev ve aile sorumluluğu, sosyal medya bağımlılığı, alışveriş tutkusu gibi nedenler yaşamınızı daha da karmaşık hale getirebilir. Bazen kendinizi bunalmış ve çaresiz hissedebilirsiniz. Sade bir yaşam sürmek size de ilgi çekici geliyorsa, aşağıdaki önerileri değerlendirebilirsiniz.
ZAMANINIZI PLANLAYIN
Bazen gün içinde yapacak çok işiniz var gibi görünebilir. Tamamlamanız gereken tüm görevleri düşünmek zihninizi yorabilir. Plan yaparak stres düzeyini azaltabilir ve zamanınızı daha iyi kullanabilirsiniz.
ERTELEMEYİN
Programlı yaşamak, sade yaşam kurallarından biri. Sonraya ertelemek yerine, şimdiki zamanda daha fazla iş hallettiğinizde kendinize daha fazla vakit ayırabilirsiniz. Erteleme alışkanlığı, vaktinizin boşa gitmesine neden olurken çok sayıda işin birikmesine de yol açabilir.
SAĞLIĞINIZA ÖZEN GÖSTERİN
Bedensel açıdan sağlıklı olmak, zihinsel sağlığı da beraberinde getirir. Uzun saatler boyunca TV izlemenin, internette gezinmenin ve telefonla vakit harcamanın depresyonu artırdığını gösteren çok sayıda araştırma var. Tüm bunların yerine egzersiz yaparak zamanınızı değerlendirebilir, zihin ve beden sağlığınızı koruyabilirsiniz.
GÜNÜNÜZE ODAKLANIN
Dünü düşünmek ve geleceğe odaklanmak, şimdiki zamanı kaçırmanıza neden olabilir. Yaptığınız hatalar, pişmanlıklarınız veya gelecekte neler yaşayacağınızı düşünmeniz, zihninizi yorabilir. Günün çoğunda şimdiye odaklanabilir ve planlı yaşamaya özen gösterebilirsiniz.
KULLANMADIĞINIZ EŞYALARDAN KURTULUN
Hayatınızı daha da karmaşık hale dönüştüren bazı eşyalardan kurtulmalısınız. Belki de yıllardır kullanmadığınız eşyalar var. Evinizde yer kaplayan öğeleri ihtiyaç sahiplerine verebilirsiniz.
YARATICI YÖNÜNÜZÜ KEŞFEDİN
Sade yaşam ipuçlarından biri de, yaratıcı yönünüze odaklanmanız. Belki de en eğlenceli kısmı bu olabilir. Yazmak, çizmek, enstrüman çalmak ve tasarlamak gibi bazı eylemler sayesinde günlük problemlerinizden bir an olsun uzaklaşırken, aynı zamanda eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.
MÜZİK DİNLEYİN
Müzik ile ruh halinizi yükseltebilirsiniz. Bununla birlikte müzik, duygularınızla bağlantı kurmanın en kolay yollarından biri.
NEYE DEĞER VERDİĞİNİZİ BİLİN
Pek çok insan, neye değer verdiğinin farkında olmadan toplumun dayattıklarını yapmakla meşgul. Kendiniz için hayatta neyin değerli olduğunu bilmelisiniz. Ne yapmak istediğinizi bilirseniz, önceliklerinize göre hareket etmek daha da kolaylaşır.
BAŞARININ NE OLDUĞUNA KARAR VERİN
Karşılaştırma yapmak, oldukça etkileyici faktör. Başkalarının öne çıkan özellikleri ile kendinizi karşılaştırırsanız, olumsuz hissedebilirsiniz. Başarıyı kendiniz için tanımladığınızda ve planlarınızı buna göre yaptığınızda, sade bir yaşam sürmek kolaylaşabilir.
SOSYAL MEDYA KULLANIMINIZI SINIRLANDIRIN
Sosyal medyada aşırı zaman harcamak, günlük görevlerinizin aksamasına neden olabilir. Bu da bazı dönemler yoğun olmanıza yol açar. Sosyal medya her ne kadar popüler olsa da, aşırı kullanıldığında büyük zararlar verebilir.
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