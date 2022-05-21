HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Daha sağlıklı sanıyorsunuz! Zararını bilseniz ağzınızı sürmezsiniz

Daha sağlıklı sanıyorsunuz! Zararını bilseniz ağzınızı sürmezsiniz

21.05.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüketilen yiyecekler ve içecekler sağlığımızı doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Sağlıksız beslenme birçok hastalığa yol açabiliyor. Sıklıkla tüketilen diyet içeceklerin normal içeceklere göre daha faydalı olduğu düşünülse de bu doğru bilinen yanlışlar arasında bulunuyor. Yapay tatlandırıcılı içecekler birçok hastalığa yakalanma riskini arttırıyor…

Daha sağlıklı sanıyorsunuz! Zararını bilseniz ağzınızı sürmezsiniz

Uzmanlar hastalıklardan korunmak için sağlıklı beslenme hakkında uyarılarda bulunuyor. Daha sağlıklı olduğu düşünülerek tüketilen diyet içecekler sağlığı olumsuz yönde etkiliyor. Kullanılan yapay tatlandırıcılı içecekler felç ve bunama riskini arttırıyor. Boston Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, yapay tatlandırıcılı içecekleri tüketenlerin felç ve bunama riskinin üç kat daha fazla olduğunu açıkladı.

DÜZENLİ OLARAK TÜKETMEK HASTALIK RİSKLERİNİZİ ÜÇ KAT ARTTIRIYOR

b2

Araştırmacılar, yaklaşık 3.000 yetişkinin gazlı içecek içme eğilimlerini inceledi ve diyet gazoz tüketimine ilişkin bazı şaşırtıcı veriler buldu. 45 yaşından büyük inme ve 60 yaşından büyük bunama için bakıldığında, düzenli olarak diyet soda içmenin inme veya bunama geliştirme riskinizi neredeyse üç katına çıkardığını buldular. Bu risk, aşırı yeme, diyet kalitesi, egzersiz seviyeleri ve sigara içme gibi diğer risk faktörleri göz önüne alındıktan sonra bile geçerliliğini korudu.

YAPAY TATLANDIRICILI İÇECEKLERİN ETKİLEDİĞİ HASTALIKLAR

b6

Boston Üniversitesi, diyet içecekler ve bunama arasındaki ilk bağlantıyı gösterdi, ancak yapay olarak tatlandırılmış içecekleri bir dizi başka sağlık sorunuyla ilişkilendiren uzun bir tıbbi araştırmacı listesi var:

Depresyon: Günde 4+ kutu içmek, yüzde 30 daha yüksek depresyon riskiyle bağlantılıdır.

Böbrek hasarı: Uzun süreli diyet içecek içmek, böbrek fonksiyonunda yüzde 30'luk bir azalma ile bağlantılıdır.

Tip 2 Diyabet ve Metabolik Sendrom: Günlük olarak diyet içecek içmek metabolik sendrom riskinizi yüzde 36 artırır. Normal gazoz içenlere kıyasla tip 2 diyabet riskinizi yüzde 67 artırır.

YAPAY İÇECEKLER YERİNE İÇECEĞİNİZ ÇAY ALZHEİMER RİSKİNİZİ AZALTIYOR

  • Diyet içecek içmek düzenli olarak inme ve bunama riskinizi üç katına çıkarır.
  • Günde bir diyet içecek içmek beyin hacminizi küçültür.
  • Düzenli olarak şekerli içecek içmek aslında hipokampüsünüzün boyutunu küçültür, beyin yaşlanmasını hızlandırır ve daha zayıf hafızaya neden olur. Bunların hepsi erken evre Alzheimer risk faktörleridir.
  • Diyet veya normal gazlı içecek içmek yerine çayı deneyin. Alzheimer riskinizi yüzde 86'ya kadar azaltabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes bu sorunu yaşıyor: Çözümü çok basit!Herkes bu sorunu yaşıyor: Çözümü çok basit!
Meral Akşener açıkladı... İşte İYİ Parti'nin oy oranı!Meral Akşener açıkladı... İşte İYİ Parti'nin oy oranı!
Yeni anket sonuçları geldi! Dikkat çeken detay: 4 ilde...Yeni anket sonuçları geldi! Dikkat çeken detay: 4 ilde...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Günde en az 4 şişe bira için böbreklere iyi gelir sindirimi güçlendirir. Hatta extra olanından içerseniz depresyon falan da kalmaz. Ama biraz pahalı tabi.

En Çok Okunan Haberler

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibi!

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibi!

Selçuk Tepeli canlı yayında sinirlendi! Kalem fırlatıp, bardak kırdı

Selçuk Tepeli canlı yayında sinirlendi! Kalem fırlatıp, bardak kırdı

Hasan Can Kaya'dan Aslı Bekiroğlu'na çıplak fotoğraf itirafı! "İlgiyle izledik"

Hasan Can Kaya'dan Aslı Bekiroğlu'na çıplak fotoğraf itirafı! "İlgiyle izledik"

Maymun çiçeği alarmı! DSÖ teyakkuza geçti: Acil toplanma kararı aldılar

Maymun çiçeği alarmı! DSÖ teyakkuza geçti: Acil toplanma kararı aldılar

Meral Akşener açıkladı... İşte İYİ Parti'nin oy oranı!

Meral Akşener açıkladı... İşte İYİ Parti'nin oy oranı!

Ruslar resmen duyurdu! Ele geçirdiler

Ruslar resmen duyurdu! Ele geçirdiler

İlginizi Çekebilir

Sessiz pandemi ciddiye alınmıyor! Her geçen gün sayı artıyor

Sessiz pandemi ciddiye alınmıyor! Her geçen gün sayı artıyor

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.