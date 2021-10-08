Daha sağlıklı ve temiz bir su içmek için en iyi su arıtma cihazı modelleri

Su arıtma cihazlarının çalışma prensibi son derece basittir, musluktan akan su cihazın filtreleme sisteminden geçerek arınır ve kullanıma hazır hale gelir. Henüz bu cihazlarla tanışmayanların aklında soru işaretlerinin olmasını normal karşılıyoruz. Tanışanlar birbirlerine su arıtma cihazı önerileri vermeye başladılar bile. Musluktan akan suyun arıtılarak kullanılması, aslında çok daha sağlıklı ve ekonomik bir tercih. Şehir suyu içinde zararlı mikroorganizmalar, toprak parçaları ve kimyasallar bulunur. Suyu sadece içmek amaçlı değil, gıda hazırlamak için de kullandığımız düşünülürse arıtılmış su tercih etmenin ne kadar önemli olduğu bir kere daha ortaya çıkar. Mutfağınızda hiç bitmeyen içme suyunuz olsun, diye sizin için su arıtma cihazı markaları ve özellikleri konusunda bir araştırma yaptık.

Yer altı sularına her zaman saygı duyuyoruz.

Damacana ya da pet şişede satışa sunulan suların çoğu yer altı kaynaklarından doldurulur. İklim değişikliği malum, su krizi kapıda, yer altı sularını doğru ve ölçülü kullanmamız gerekiyor ki gelecek nesiller de kaynakların tadına bakabilsin. "Neden su arıtma cihazı kullanmalıyım?" sorusunun bir diğer cevabı da, dünya suyuna duyduğumuz saygı gereği olabilir. Philips WP3812 musluğa takılır arıtıcı, Micro X-Pure filtre ile sudaki yararlı mineralleri korurken zararlı organikleri, bakterileri, kloru ve çözünebilir kurşunu süzer. Cihaz üzerindeki saflık koruma uyarısı, filtre değişim zamanının haber verir. Dakikada 2 litreye kadar filtrenmiş su akışı sağlar. Su seçim kolunu kullanarak dilerseniz filtrelenmiş, dilerseniz de filtrelenmemiş su arasında tercihinizi yapabilirsiniz.

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Kaynağının ne olduğunu bilmediğiniz suları içmeyin

İçme ve gıda hazırlama için kullandığımız su ürünlerinin kaynağını biliyor muyuz? Bildiğimizi düşünsek de suların dolumunun yapıldığı tesisler hakkında hiçbirimizin gerçek bir fikri yok. Dolum üniteleri yeteri kadar hijyenik mi, damacanalar doğru temizleniyor mu? Eğer bu soruların cevapları gerçekten sizde yoksa o zaman bir kere daha durup düşünebilirsiniz. 12 aşamalı filtre sistemine sahip AquaFlo Elite su arıtma cihazınız olsaydı, bütün bunları düşünmek zorunda kalmazdınız. İlk aşamada kum, kir, pas gibi parçacıkları temizleyen cihaz, 2. aşamada şebeke suyu içerisindeki kloru arındırır.

Filtrelemenin her aşamasına musluk suyu çok daha kaliteli bir suya dönüşür. En son kısımda, yani 12. filtrede ise Hindistan cevizi kabuğundan üretilen antibakteriyel filtre ile suyunuz daha lezzetli ve yumuşak olur. Unutmayın, en iyi su arıtma cihazı suyu tam içilebilir hale getirendir.

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Siz de ambalajlı su ürünlerine para vermekten bıkmadınız mı?

Günde kaç litre su tüketiyorsunuz, ayda ve yılda, hiç toplam su maliyetini hesaplamak aklınıza geldi mi? Küçük bir masraf gibi görünse de yıllık toplam su için ödediğiniz para toplamda ciddi bir miktar tutar. Bu hesaplamayla gözünüzü korkutup susuzluktan bitap düşmenize gönlümüz razı gelmediği için su arıtma cihazı kullanmanızı öneririz.

Bianchi Water Purifier 5 aşamalı su arıtma cihazı, cihaz kurulumu için ödediğiniz maliyeti bir sene içinde amorti eder. Su maliyetini sadece içme suyu olarak hesaplayamayız; meyve sebze yıkarken, yemek yaparken, içecekleri hazırlarken çoğumuz maliyeti daha düşük olduğu için musluk suyu kullanır. Sağlığımız için sakıncaları olan bu kulanım biçimini Bianchi Water Purifier ile tersine çevirebilirsiniz.

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Neden mi su arıtma cihazı?

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Şehir şebekesinden gelen su; önce barajlarda toplanır, burada işlenerek yola çıkar, yol üstünde bir sürü borunun içinden geçer. Malum boruları her sene yenileme şansımız yok. Zamanla boru içlerinde atıklar birikir ki bu olmasa bile çeşme suyunda bir miktar da olsa klor bulunur. Havuz suyunu önünüze koysalar içer miydiniz, şebeke suyunu da bunun için içmiyoruz. Royal Green Luxplus su arıtma cihazından filtrelenen suyu ise gönül rahatlığıyla kullanabiliyoruz. Su, arıtma cihazından geçerken önce Dupont Dow Filmtec membran filtreye uğrar. Burada içindeki atıklar ve zararlı maddeler temizlenir. Son aşamada ise Biocera mineral pH filtre suya mineral takviyesi yaparak pH oranını düzenler.

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Çocuklarınız için en iyisi

Başarılı arıtma cihazlarının süzdüğü su, en az Kaçkar Dağları'nın tepelerindeki su kadar güvenilirdir ki o tepelere bir koşu gidip su getiremiyoruz. Peki, su ne zaman güvenilir olmaz? Tabii ki cihaz bakımları ihmal edilirse... Su arıtma ünitelerinin de belirli dönemlerde bakımının yapılması ve filtrelerinin değiştirilmesi gerekir. Bu bakım sürelerini uzatmadığınız ve aksatmadığınız sürece hiçbir sıkıntı meydana gelmez. Size kullanımı kolay başka bir su arıtma cihazı tavsiye edelim.

BRITA On Tap musluk üstü su arıtma sistemi; suyun içinde sizi hasta edebilecek bütün maddeleri temizler, musluk suyunun lezzetini artırır. Musluk üstü su arıtma cihazının kurulumu da sizin yapabileceğiniz kadar basit. İlk kurulumun ardından suyu hemen kullanabilirsiniz. Cihaz üzerinde bulunan filtre 600 litre suyu temizler ve kalan su miktarı dijital gösterge üzerinde yazar. Filtrenin süresi dolduğunda yenisi ile değiştirerek cihazı kullanmaya devam edebilirsiniz.

BRITA On Tap musluk üstü su arıtma cihazını buradan temin edebilirsiniz.

Arıtılan su en iyisidir

Miniğinize mama hazırlarken, okula götüreceği matarayı seçerken, hatta yemek yiyeceği çatalı kaşığı alırken nasıl kılı kırk yarıyorsunuz. O zaman hangi suyu içtiği de sizin için önemli ve "Su arıtma cihazı sağlıklı mı?" diye bir kuşkunuz olabilir. Doğrusu, kafanızın çok karıştığına eminiz. Cam ambalajlardaki sular, bir nebze daha sağlıklı olabilir ama yine dönüp dolaşıp aynı konuya geliyoruz, kaynağını bilmediğiniz su neyin içinde olursa olsun, yeteri kadar güvenilir olmayabilir. Aura Ihlas Cebilon su arıtma cihazı ters osmoz teknolojisini kullanarak kaynağını bildiğiniz suyu içmeye ve gıda hazırlamaya uygun hale getirir.

Aura Ihlas Cebilon'ın bir tıklama kadar uzağınızda.

Lezzetli yemekler için...

İçmek dışında suyu hangi amaçlarla kullandığımızı bir düşünelim! Yemek yapmak, sebzeleri meyveleri yıkamak, gıda hazırladığımız kapları temizlemek... Şebeke suyunda bulunan kalıntıların bu süreçlerde sağlığımızı hiç etkilemediğini söyleyebilir miyiz? Tabii ki hayır ve dahası sadece söz konusu olan kişisel sağlığımız değil, sevdiklerimizin sağlığı da konunun bir parçası. Spring Water Vaha 9 aşamalı su arıtma cihazını kullanarak yüksek kapasitede arıtılmış su elde edebilir, gıda hazırlama sürecinde de bu suyu kullanabilirsiniz. Cihazın su kaçağı sensörü, kabin içinde su kaçağının oluşmasını engelleyerek evinizin zarar görmesini de önler. Spring Water Vaha su arıtma cihazı ilk kullanımı ile birlikte doğru karar verdiğinizi kanıtlayacak.

Spring Water Vaha su arıtma cihazını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

Kettlelar, çaydanlıklar artık daha uzun ömürlü

Tabaklar, bardaklar, tavalar da bu sıralamaya girebilir. Mutfak ekipmanlarınızı temizlemek için kullandığınız kimyasallara ödediğiniz paranın ve harcadığınız zamanın artmasından hiç bahsetmiyoruz bile. Su arıtma cihazlarının ambalajlı su alımını azaltarak bütçenize yaptığı katkıdan bahsetmiştik. Kalıntıları azalttığı için kireç sökücülere, lavabo temizleyicilere de daha az para harcarsınız. Ekstrası da var, kireçlenen su ısıtıcıları daha çok elektrik harcar, bundan sonrasını siz tahmin edebilirsiniz. Biz sizi bu aşamada tezgah altı Puretech Optima arıtma cihazıyla tanıştırmak istiyoruz. Puretech su arıtma cihazı nasıl çalışır, merak ediyor musunuz? Şebeke suyu; cihazın beş aşamalı filtre sisteminden geçer, filtrelerden geçerken temizlenir. Son filtrede ise Hindistan cevizi kabuğundan yapılan tatlandırıcıdan geçen suyun içimi güzelleşir, içinde kireçten eser kalmaz.

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Çayınız hep tavşan kanı olsun

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Demlediğiniz çayların bulanık olmasının arkasında sizin çay demlemeyi bilmemeniz değil şehir suyunun bulanık olması yatıyor, suçluyu tespit ettik. Sadece çaylarınızın değil, kahvelerinizin de neden dışarıda içtikleriniz kadar lezzetli olmadığını merak ediyorsanız kullandığınız suyu bir gözden geçirin deriz. Conax Class'la kahve ve çay keyfinize yeni bir boyut katabilirsiniz. Kompakt tasarımıyla tezgah altında çok az yer kaplayan cihaz, suyu 6 farklı filtreden geçirir. Conax Class arıtma cihazında suyun lezzetini alması için Hindistan cevizi içeren ve pH seviyesini 8.5'a, yani ideal orana getiren filtreler bulunur. En sağlıklı su arıtma cihazı hangisi, diye merak ediyorsanız suyun pH değerine kadar hesaplama yapan cihaz dersek yanlış söylemiş olmayız.

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Evde suyunuz hiç bitmesin

Gecenin bir saati uyandınız ve susuzluktan ölüyorsunuz, evde bir damla içme suyu kalmamış! Üstünü giy, dışarı çık, köşedeki bakkala git, su al, eve dön, uykun açılsın, sıralama hiç eğlenceli değil. AQUA BELLA 12 aşamalı su arıtma cihazınız olsaydı evinizden çıkmanıza gerek kalmadan susuzluğunuzu gidermiştiniz. Günlük 300 litre su arıtabilme kapasitesiyle kesintisiz bir şekilde temiz su ihtiyacınızı karşılar.

Su da bayatlayabilir en azından tazeliğini yitirebilir. Damacana ve pet ambalajların içindeki suların nasıl muhafaza edildiği bu sürecin yanıtlarından birisidir. Güneşte bekleyen plastik ambalajlar içeriğindeki zararlı maddeleri suya geçirebilirler. Bekleyen sularla ilgili karşınıza çıkacak bir başka problem de bakterilerin üreyebilmesidir. AQUA BELLA arıtma cihazı sizi bu tehlikelerden ve bakterilerden korur.

AQUA BELLA arıtma cihazının diğer özelliklerini öğrenmek için tıklayın.

Denizleri balıklara bırakıyoruz

Çok iddialı bir başlık oldu ama en azından su arıtma cihazı kullanarak pet şişe tüketimini azaltabilirsiniz. Plastik atıklardan kurtulmak şimdilik pek de mümkün değil, belki gelecekte hiç plastik kullanmadığımız günler de gelecek. Sürdürülebilir bir gelecek için şimdiden önlem almalıyız. Şöyle bir hatırlamaya çalışalım; yol kenarlarında, ormanlarda, sahillerde gördüğümüz çöplerin büyük kısmını tek kullanımlık pet şişeler oluşturmuyor mu? Yapılan bir araştırmaya göre 2050 yılında okyanuslardaki plastik atıkların sayısının balıkları geçeceği söyleniyor. Hala su arıtma cihazı faydalı mı, diye düşünüyorsanız balıklar için faydasını çoktan öğrenmiş oldunuz.

Rainwater Black Diamond Plus tezgah altı içme suyu arıtma sistemiyle ekosistemi koruyabilirsiniz. Size biraz Black Diamond'un kendisinden bahsedelim. Ters yıkama özelliği ve şebeke basıncının yardımıyla sistem filtreleri temizleyebiliyor. Filtre değişim zamanını takip etmek zorunda kalmazsınız, zamanı geldiğinde sizi kendisi uyarır. Çelik tank suyun daha kaliteli muhafaza edilmesini sağlar.

Rainwater Black Diamond Plus tüm detaylarıyla bu sayfada.

Aşama aşama taze su...

Yer altı sularından, denizlerdeki balıklardan, pet atıklarının azalması gerekliliğinden, ekonomik gerekçelerden ve daha birçoğundan bahsettik. Kısaca geldiğimiz sonuç şu: Su arıtma cihazlarının hem dünyaya, hem bütçenize hem de sağlığınıza faydalarının sanıldığından daha fazla olduğu. Su arıtma cihazı alırken nelere dikkat etmeli, bunu hiç konuşmadık. Alacağınız cihaz, kesinlikle suyu doğru şekilde filtrelemeli, kurulumu sorun yaratmamalı ve büyüklüğü alanınıza göre olmalı.

Evora 13 aşamalı su arıtma cihazı da bu üç başlığa bakarak size önerebileceğimiz markalar arasında. Cihazın su tankı, çelikten yapılmış. Filtreleme 13 aşamada yapılır, tasarımıyla tezgahınızın altında çok fazla yer kaplamaz. Hala aklınızda soru işaretleri varsa su arıtma cihazı yorumlarına bakarak kararınızı verebilirsiniz.

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