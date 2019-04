"Daha temiz bir dünya için yenilikçi projelerini ürettiler"

İSTANBUL, (DHA)- UĞUR Okulları öğrencilerinin, dünyamızın çöp ve atıklar konusundaki problemlerini belirleyip temiz bir dünya için yenilikçi çözümler ürettikleri U-MakerFest III’ te geleceğin projeleri yarıştı. Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüsü ev sahipliğinde gerçekleşen yarışmada öğrenciler Bilgi ve İletişim Teknolojileri derslerinde öğrendikleri bilgileri hayata geçirerek robotik, oyun tasarımı ve video/animasyon olarak 3 alanda yarıştı. 'Empati Kur, Tanımla, Fikirleştir, Prototiple, Test Et' adımlarını izleyerek projelerini üreten Geleceğin aydınları, bu projeleri jüri üyelerine sundu. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Baykal ve Öğretim Üyesi Meltem Özmutlu; Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Bahadır Kert ve Öğretim Üyesi Dr. Fatih Erkoç; Popular Science Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Şahin Ekşioğlu; Gilbo Robot Sepeti Genel Müdürü Mehmet Halit Calayır ve Uğur Okulları Görsel Sanatlar Bölüm Başkanı Özleyiş Yalçın’ın jüri üyeliğini üstlendiği U-MakerFest III’te 63 takım değerlendirildi. Robotik alanının kazananı, projeleri ile çöpün bir şehrin gıda, su, temiz hava gibi fizyolojik ihtiyaçlarına olumsuz etkisini gösteren ve artan çöp nüfusunu robotik olarak bertaraf eden bir modelleme tasarlayan Uğur Okulları Gaziemir Kampüsü Aurora ekibi oldu. Oyun tasarımı alanı kazananı Uğur Okulları Konyaaltı Kampüsü U-Trashmonster takımı oldu. Tasarladıkları oyun, Minecraft oyununu kullanarak hazırlandı. Toplanan çöplerin oyun karakterine yaşam alanı sağlaması ve daha çok çöp toplanması sağlanıyor. Video/animasyon alanı kazananı ise Uğur Okulları Mersin Kampüsü Voltran takımı oldu. Takım, yeni nesil drone çeşitleriyle toplama, sulama ve toprağa ekim yapılmasını; çöp olarak kullanılan meyveleri toprağa karıştırarak ağaç oluşmasını, dönüştürülemeyen toprakları da beslemeyi hedefledi. Ayrıca takımlar Maker Ruhu, Sürdürülebilirlik, Yaratıcı Fikir, Takım Çalışması, İlham Verici Takım, İşlevsellik gibi 19 farklı alanda ödülün de sahibi oldu. "21. YÜZYIL HAYAT BECERİLERİNİ KAZANIYORLAR" Törende kazananlara ödüllerini takdim eden Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, bu yarışmayla temel hedeflerinin öğrencilere bilinç kazandırmak olduğuna dikkat çekti. "Öğrencilerimiz bu projeleri hem seçme, hem oluşturma, hem de bunu sunma ile ilgili çok farklı kazanımlar elde ediyorlar" diyen Kulaberoğlu, "Bunun başında araştırma yapma, proje geliştirme, ekip çalışması, sunma becerisi gibi 21. yüzyıl hayat becerilerini de burada kazanmış oluyorlar" dedi. "SORUNLARA ÇÖZÜM BULMAYI AMAÇLIYORUZ" Bu sene üçüncüsü düzenlenen yarışmada, seçilen 'Çöp' temasıyla, sorunlara çözüm bulmayı amaçladıklarını dile getiren Kulaberoğlu, "Çöpün ne olduğunu, nasıl üretildiğini, nasıl değerlendirilmesi gerektiğini, etkilerinin, zararlarının neler olduğunu ve nasıl azaltılabileceğini düşündürmek, bilinç kazandırmak, çevre ve sosyal hayata etkilerini ekonomimize etkilerini öğretmeyi, çöp üzerinden oluşan sorunlara da çözüm bulmalarını sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu. "Çözüm bulurken öğrencilerin teknolojiyi kullanmalarını sağlamayı ve almış oldukları STEM, robotik ve kodlama eğitimi üzerinden çöp ile ilgili çözüm bulmalarını hedefliyoruz" diyen Kulaberoğlu, "Okulda almış oldukları eğitimin burada hayata geçirilmesi üzerinden çok değerli çalışmalar yapıyorlar" ifadelerini kullandı. "PROJELERİN ÇOĞU PATENT ALABİLECEK DÜZEYDE" Kulaberoğlu, yarışmaya katılan birçok projenin patent alabilecek düzeyde olduğunu söyleyerek, "Bu konuda onların da desteklenmesini amaçlıyoruz. Oluşacak olan projeler ve derece alacak olan projeler özgün proje kapsamında ise biz bunların iş dünyası tarafından değerlendirilmesi için öğrencilerimize ve öğretmenlerimize destek veriyoruz" dedi. YAĞ VE SUYU BİRBİRİNDEN AYIRAN SİSTEM Yarışmada sergilenen projeler arasında yer alan Balsu4.0 ile yağ ve suyu birbirinden ayrıştırmayı amaçladıklarını söyleyen Uğur Okulları öğrencisi Sarp Keskin, projeyi şu sözlerle anlattı: "Projeye başlamadan önce balık pazarlarına gittik. Pazarda gördüğümüz üzere balıklar gerçekten çok azdı. Bunun neden bu kadar az olduğunu sorduk ve bize denizdeki çöpleryüzünden dediler. Ne tür çöpler diye sorduğumuzda, cevabını yağ olarak aldık. Yağ balıklar için çok zararlı. Biz de yağ ile suyu ayrıştıran bir proje hazırladık. Yağ ile karışmış suyu lavabodan döktüğümüzde, renksensörünü kullanarak yağ ve suyun rengini ikiye bölüyoruz. Böylece ikisini de farklı yerlere gönderiyoruz. Ayrıştırma düğmesiyle yağ ve suyu birbirinden ayırıyoruz. Su direkt gidere, yağ ise belediyelerin yağ toplama tesislerine gidiyor. Yağ orada enerji sabun gibi maddelere dönüşüyor." "BANYO SULARI ARITILARAK TEKRAR KULLANILIYOR" Projede 3D yazıcılardan hazırlanan küveti kullanan Dönüştürücüler takımından Ceylin Meyra Suzan ise, geliştirecekleri projeyle boşa harcanan suyun arıtılarak dönüşümüne katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Suzan, "Banyo yaparken farkında olmasak bile bol bol su harcıyoruz. Biz de bu sorunun önüne geçmeye çalıştık. Burada suyu kullandıktan sonra tamamen doğal olan arıtma sistemine gidiyor, sistemde çim, pamuk ve kum gibi maddeler var ve bu sayede suyu arıtabiliyoruz. Su, arıtıldıktan sonra depoya ulaşıyor ve pompa yardımı ile tekrar lavaboya geliyor. Bu sayede banyo yaptıktan sonra kullandığımız suyu tekrar tekrar kullanabiliyoruz. Depomuzdaki sistem sayesinde su belirli miktara ulaştıktan sonra ışık yanıyor ve fazla su kullanmamamız için ses çıkartıyor" dedi. YARIŞMADA SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ DE YER ALDI Omurilik Felçlileri için toplanan mavi kapak kampanyasına eğlenceli bir şekilde destek vermek istediklerini söyleyen U-Voting For takımından Direnç Gülaçtı, "Mavi kapakların omurilik felçlileri için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu konuya dikkat çekmek istedik. Projemizde, iki tane zıt görüş var ve iki farklı görüşü kapakları atarak oyluyorsunuz. Sensörlerle algılanan her oy sayılıyor. Böylece attığınız kapaklar omurilik felçlilerine gitmiş oluyor. Bunu eğlenceli bir şekilde yapmış oluyorsunuz" diye konuştu.



