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Daha Temiz Hazar Gölü için Vali, beraberindekilerle çöp topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 14:48 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü kenarında düzenlenen etkinlikte Vali Çetin Oktay Kaldırım ve beraberindekiler çöp topladı.Fırat Kalkınma Ajansı ve Elazığ OSB tarafından çevre kirliliğine dikkat çekmek için Sivrice İlçesinde Hazar Gölü kenarında ‘Daha Mavi Daha Yeşil Elazığ, Daha Temiz Hazar Gölü’ sloganı kapsamına çöp toplandı.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü kenarında düzenlenen etkinlikte Vali Çetin Oktay Kaldırım ve beraberindekiler çöp topladı.
Fırat Kalkınma Ajansı ve Elazığ OSB tarafından çevre kirliliğine dikkat çekmek için Sivrice İlçesinde Hazar Gölü kenarında ‘Daha Mavi Daha Yeşil Elazığ, Daha Temiz Hazar Gölü’ sloganı kapsamına çöp toplandı. Çöp toplamaya Vali Çetin Oktay Kaldırım, ETSO Başkanı Asilhan Arslan, OSB Başkanı Suat Öztürk, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, OSB çalışanları ve öğrenciler katıldı.
Önemli bir yerde olduklarını belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Hazar Gölü’nün gelişmesini istiyoruz bunun için de toplantılarımız devam ediyor. Bu değerlerin korunması ve sürdürülebilir kılınması geleceğe aktarılması için sahip çıkmalıyız. Buraları temiz tutmalıyız. Bu tür etkinlikler farkındalık oluşturacak aktivitelerin buraya çok kıymet katacağını düşünüyorum. Burayı kullanan insanların burayı temiz tutması her şeyden önemlidir. Elazığ’ın müthiş değerleri var Hazar Gölü de bunlardan birtanesidir. O yüzden buraya sahip çıkmak Elazığ’ın görevidir” dedi.
Buradaki amacımız Hazar Gölü ve Elazığ’ın bir değer olduğunu ve bu değere sahip çıkmaları gerektiğini ifade eden OSB Başkanı Suat Öztürk, "Çevreyi koruyan bir şehir her zaman için bir adım öndedir. Çevreye atılan atıklar insanlarımızın buraya bakış açısını değiştirmektedir. Bu doğrultuda bizim çevreyi korumamız en önemli unsurlarımızdan bir tanesidir” diye konuştu.
Gelecek nesilleri iyi bir çevre ve sağlıklı hayat bırakmak için çevreyi kesinlikle temiz tutmalarının gerektiğini dile getiren etkinliğe katılanlardan iş adamı Ramazan Saka, “Bugün plastik atıklar, çevreye attığımız kağıtlar olsun bunlar yüz yıllarca diyesim geliyor ama bunlar bence bin yıllarca milyon yıllarca kendini doğada eriten cisimlerdir. Biz bunları toplamak için buradayız. Gelecek nesillere daha güzel bir gelecek bırakmak için hepimiz buradayız” ifadelerini kullandı.

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