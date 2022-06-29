Daha ucuza katlanabilir telefon geliyor! İşte fiyatı

Katlanabilir akıllı telefonlar henüz yeni bir teknoloji. Samsung, Huawei, Xiaomi ve Oppo gibi firmaların çalışmalarıyla kısa sürede çok farklı modeller piyasaya sürülse de genel olarak fiyatlar hala standart akıllı telefonlardan daha yüksek. Katlanabilir telefon fiyatlarının gelecekte düşmesi beklense de son gelen bir rapor oldukça dikkat çekici olarak yorumlandı.

800 DOLARIN ALTINDA KATLANABİLİR TELEFON

Yeni bir rapora göre Samsung, önümüzdeki iki yıl içinde 800 doların altında bir katlanabilir ekran çıkarmaya çalışıyor. ETNews , Samsung'un "1 milyon wonun altında giriş seviyesi bir katlanabilir akıllı telefon" geliştirme aşamasında olduğunu bildirdi. Güncel kurla çevrildiğinde, Samsung'un bu katlanabilir için hedeflediği fiyat yaklaşık 800 dolar olarak karşımıza çıkıyor.

Samsung, görünüşe göre bu akıllı telefonlar için olası bir çıkış tarihi olarak 2024'ü hedefliyor.

SAMSUNG FİYATI NASIL DÜŞÜRMEYİ PLANLIYOR?

İddialara göre Samsung, premium özellikleri çıkararak ve yalnızca temel işlevlerle destekleyerek daha uygun fiyattan katlanabilir telefon piyasaya sürmeye çalışacak. Örneğin, Galaxy Z Flip tarzı daha ucuz bir telefon tasarlamak istiyorsa daha uygun fiyatlı bir çip kullanarak harici ekranı, kablosuz şarjı ve suya dayanıklılığı çıkartabilir.

Raporlar gelse de Samsung'un daha uygun fiyatlı bir katlanabilir telefon planının olup olmadığı kesin değil.

