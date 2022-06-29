HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Daha ucuza katlanabilir telefon geliyor! İşte fiyatı

Daha ucuza katlanabilir telefon geliyor! İşte fiyatı

29.06.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katlanabilir akıllı telefonların birçoğu hala standart akıllı telefonlardan daha yüksek fiyata satılıyor. Ancak yeni bir raporla birlikte Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip gibi iki farklı katlanabilir telefon serisi bulunan Samsung'un daha ucuz bir katlanabilir telefon çıkarmaya çalıştığı öne sürüldü. İddialara göre telefonun fiyatı 800 doların altında olacak.

Daha ucuza katlanabilir telefon geliyor! İşte fiyatı

Katlanabilir akıllı telefonlar henüz yeni bir teknoloji. Samsung, Huawei, Xiaomi ve Oppo gibi firmaların çalışmalarıyla kısa sürede çok farklı modeller piyasaya sürülse de genel olarak fiyatlar hala standart akıllı telefonlardan daha yüksek. Katlanabilir telefon fiyatlarının gelecekte düşmesi beklense de son gelen bir rapor oldukça dikkat çekici olarak yorumlandı.

800 DOLARIN ALTINDA KATLANABİLİR TELEFON

Yeni bir rapora göre Samsung, önümüzdeki iki yıl içinde 800 doların altında bir katlanabilir ekran çıkarmaya çalışıyor. ETNews , Samsung'un "1 milyon wonun altında giriş seviyesi bir katlanabilir akıllı telefon" geliştirme aşamasında olduğunu bildirdi. Güncel kurla çevrildiğinde, Samsung'un bu katlanabilir için hedeflediği fiyat yaklaşık 800 dolar olarak karşımıza çıkıyor.

Samsung, görünüşe göre bu akıllı telefonlar için olası bir çıkış tarihi olarak 2024'ü hedefliyor.

samsungg

Tanıtılmadan önce gerçek dünyada! Samsung Galaxy Z Flip 4 sızdırıldı: Herkes bu noktaya dikkat çektiTanıtılmadan önce gerçek dünyada! Samsung Galaxy Z Flip 4 sızdırıldı: Herkes bu noktaya dikkat çekti

SAMSUNG FİYATI NASIL DÜŞÜRMEYİ PLANLIYOR?

İddialara göre Samsung, premium özellikleri çıkararak ve yalnızca temel işlevlerle destekleyerek daha uygun fiyattan katlanabilir telefon piyasaya sürmeye çalışacak. Örneğin, Galaxy Z Flip tarzı daha ucuz bir telefon tasarlamak istiyorsa daha uygun fiyatlı bir çip kullanarak harici ekranı, kablosuz şarjı ve suya dayanıklılığı çıkartabilir.

Raporlar gelse de Samsung'un daha uygun fiyatlı bir katlanabilir telefon planının olup olmadığı kesin değil.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Araştırma ortaya çıkardı! Normalde yıllarca sürecekti, birkaç ayda tamamladılar ancak...Araştırma ortaya çıkardı! Normalde yıllarca sürecekti, birkaç ayda tamamladılar ancak...
9 ay sonra yeniden toprağa verildiler!9 ay sonra yeniden toprağa verildiler!
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında ortak bildiri! Türkiye'nin kazanımları madde madde belli olduTürkiye, İsveç ve Finlandiya arasında ortak bildiri! Türkiye'nin kazanımları madde madde belli oldu
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti!

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti!

Asgari ücrette iki konuda mutabakat sağlandı

Asgari ücrette iki konuda mutabakat sağlandı

Halk TV'de 'Sayın Öcalan' skandalı! "Dilinizi mi yuttunuz?"

Halk TV'de 'Sayın Öcalan' skandalı! "Dilinizi mi yuttunuz?"

Tamire gönderilen kanepeden altın fışkırdı: Unuttuk

Tamire gönderilen kanepeden altın fışkırdı: Unuttuk

Çeteye büyük darbe! Aralarında ünlü iş adamı da var

Çeteye büyük darbe! Aralarında ünlü iş adamı da var

NATO zirvesine damga vuran olay! Erdoğan'a böyle seslendi

NATO zirvesine damga vuran olay! Erdoğan'a böyle seslendi

İlginizi Çekebilir

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Öğrencisinden hamile kaldı! “Tek gecelik bir şeydi”

Öğrencisinden hamile kaldı! “Tek gecelik bir şeydi”

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Salatalığı yemeden önce ezmelisiniz! Nedeni ise...

Salatalığı yemeden önce ezmelisiniz! Nedeni ise...

Bunu hep yapıyor! Üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

Bunu hep yapıyor! Üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.